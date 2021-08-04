Эксперт рассказал, что отличает современного хакера

Обычных хулиганов ради забавы в киберпреступности почти не осталось. Об этом директор по росту компании Bi.Zone (дочерняя структура "Сбера") Рустэм Хайретдинов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, сегодня хакер превратился в беспринципного офисного сотрудника с графиком работы с 10 утра до 19 вечера и перерывом на обед.

Так, специалисты по кибербезопасности каждый день фиксируют от шести до десяти тысяч мошеннических звонков в сутки. При этом по субботам активность злоумышленников сокращается до двух тысяч звонков, а в воскресенье - не превышает нескольких сотен.

Хайретдинов обратил внимание, что за последние 20 лет возраст хакеров стал моложе. Чаще всего среди киберпреступников замечены молодые люди, которым от 25 до 34 лет. Именно на такую категорию граждан были выпущены почти все подставные банковские карты в 2020 году.

Также хакеры научились внедряться в платежные системы банков и крупных компаний, которые затем годами выплачивают им небольшие суммы, из-за чего мошенников почти невозможно вычислить​​.

Кроме того, злоумышленники пользуются доверчивостью старшего поколения и, как ни странно, молодежи. Они паразитируют на страхах общества, поэтому, если появляется новый тренд, то сразу начинают искать очередной повод для обмана. "Помните: если завтра появится какая-то очередная горячая тема, связанная с помощью, компенсациями, быстрым доходом - первыми, кто туда придет, будут мошенники. Никогда не вступайте с ними в разговор по телефону или по переписке, и уж тем более не называйте им коды из смс-сообщений или push-уведомлений своего смартфона", - говорит эксперт.

Он также пояснил, что сегодня хакеры используют разные методики и инструменты: DDoS-атаки, фишинг, шифровальщики с последующим шантажом, активно применяют социальную инженерию, которая остается ключевой угрозой не только в России, но и в мире.