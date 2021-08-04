Новости

ВЦИОМ: Россияне чаще выбирают российское шампанское 13:11
Армия Израиля ответила на ракетный обстрел со стороны Ливана 13:09
В Петербурге за кражу у пенсионера 10 млн руб. задержан "сотрудник банка" 13:08
Осенью и зимой в Германии продолжат носить защитные маски 13:05
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом 13:05
Ученые нашли микробов, изучение которых поможет редактировать ДНК 13:00
Свердловские власти объяснили повышение цен на овощи засухой 12:59
Андрей Бочкарев: До конца года в столице откроется 10 станций метро 12:52
Мошенники выманили у 92-летнего пенсионера десять миллионов рублей 12:50
Эксперт рассказал, что отличает современного хакера 12:50
ЦИК принял 200 тысяч заявок на голосование онлайн и по месту пребывания 12:49
Ректор МГУ Виктор Садовничий: Засурский воспитывал не просто журналистов, а личности 12:48
Российская скалолазка заплакала после неудачной попытки на Олимпиаде 12:43
Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 326 млн рублей 12:40
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp 12:35
Памфилова: Почти половина членов избиркомов привита от коронавируса 12:25
В полиции Украины объяснили, почему участник АТО захватил правительство 12:22
Андрей Бочкарев: С начала года в столице из запланированных на год 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости введено в строй 7 миллионов 12:18
Оба машиниста столкнувшихся в Чехии поездов погибли 12:16
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии 12:15
В Волгограде нашли тайник с оружием и боеприпасами 12:09
Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму 11:52
Оперштаб: В Москве выявлено 2 502 новых случая COVID-19 11:51
В Киеве задержали угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина 11:42
Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в Чехии 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 12:50
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, что отличает современного хакера

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обычных хулиганов ради забавы в киберпреступности почти не осталось. Об этом директор по росту компании Bi.Zone (дочерняя структура "Сбера") Рустэм Хайретдинов рассказал в интервью РИА Новости.

Фото: Александр Уткин / РИА Новости
Жертвами кибермошенников в этом году в РФ стали 40 тысяч пенсионеров

По его словам, сегодня хакер превратился в беспринципного офисного сотрудника с графиком работы с 10 утра до 19 вечера и перерывом на обед.

Так, специалисты по кибербезопасности каждый день фиксируют от шести до десяти тысяч мошеннических звонков в сутки. При этом по субботам активность злоумышленников сокращается до двух тысяч звонков, а в воскресенье - не превышает нескольких сотен.

Хайретдинов обратил внимание, что за последние 20 лет возраст хакеров стал моложе. Чаще всего среди киберпреступников замечены молодые люди, которым от 25 до 34 лет. Именно на такую категорию граждан были выпущены почти все подставные банковские карты в 2020 году.

Также хакеры научились внедряться в платежные системы банков и крупных компаний, которые затем годами выплачивают им небольшие суммы, из-за чего мошенников почти невозможно вычислить​​.

Кроме того, злоумышленники пользуются доверчивостью старшего поколения и, как ни странно, молодежи. Они паразитируют на страхах общества, поэтому, если появляется новый тренд, то сразу начинают искать очередной повод для обмана. "Помните: если завтра появится какая-то очередная горячая тема, связанная с помощью, компенсациями, быстрым доходом - первыми, кто туда придет, будут мошенники. Никогда не вступайте с ними в разговор по телефону или по переписке, и уж тем более не называйте им коды из смс-сообщений или push-уведомлений своего смартфона", - говорит эксперт.

Он также пояснил, что сегодня хакеры используют разные методики и инструменты: DDoS-атаки, фишинг, шифровальщики с последующим шантажом, активно применяют социальную инженерию, которая остается ключевой угрозой не только в России, но и в мире.

Экономика Отрасли Связь Хакерские атаки

Главное сегодня

Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии
Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp