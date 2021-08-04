Эксперт рассказал, как распознать поддельные товары в интернете

Рынок интернет-торговли в России растет очень быстро. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, только с начала года он уже вырос на 44%. Но, как утверждает первый вице-президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолт Хамзатов, через интернет-продажи в России реализуется и более 50% всего контрафакта. Директор по росту компании BI.ZONE Рустэм Хайретдинов в интервью РИА Новости рассказал, как распознать поддельные товары, предлагаемые в Cети.

Слишком большая скидка на товар, который продается на официальном сайте дороже, должна насторожить потенциального покупателя, скорее всего, это будет подделка и попытка мошенничества, рассказал эксперт. Определить это несложно. "Сначала надо ввести название бренда в поисковую строку браузера и зайти на официальный сайт производителя. Если цена продукта там отличается от того, что вы увидели на другом сайте "с акцией", это должно вас насторожить. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке", - рассказал Хайретдинов.

Помимо этого, по его мнению, стоит позвонить в компанию или написать на официальную почту производителя и сообщить, что вам предлагают их товар по низкой цене, уточнить, реальное ли это предложение. "Каждый бренд защищает свою репутацию, поэтому компании отслеживают любые неофициальные попытки продаж мимо себя, а их служба безопасности возьмет вопрос на контроль", - добавил эксперт.