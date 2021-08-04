Эксперты: По итогам года Россия опередит Швейцарию по экспорту шоколада

По итогам 2021 года российские производители опередят швейцарских по объему экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий и, таким образом, войдут в десятку крупнейших мировых экспортеров этой продукции, прогнозируют в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД".

По данным ITC Trade Map и UN Comtrade, в прошлом году Россия занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции, поставив на внешние рынки 295,7 тыс. тонн на сумму 729,2 млн долларов. Швейцария располагалась на 10-м месте с результатом 109,8 тыс. тонн на сумму 753 млн долларов. По итогам первого квартала 2021 года российский экспорт шоколада и шоколадных изделий увеличился на 18,6% в натуральном и 11,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если такая динамика сохранится, это позволит российским производителям обогнать Швейцарию, делают вывод эксперты.

Россия экспортирует кондитерские изделия в 94 страны мира. При этом 48% кондитерских изделий ввозится на рынки ЕАЭС, а остальные - в дальнее зарубежье, в том числе на рынки стран Ближнего Востока, в дальневосточные регионы и ЕС, уточнили в ассоциации.

"Многие страны защищают внутренние рынки, создавая сложности для иностранных производителей кондитерских изделий. Поэтому дальнейший рост интереса к российскому шоколаду будет сложно обеспечить и поддержать только силами предприятий отрасли. Чтобы опередить Великобританию, расположившуюся в рейтинге экспортеров шоколадной продукции на девятом месте с результатом 188,2 тыс. тонн на сумму 1005,9 млн долларов, необходимо объединение усилий производителей и адресная господдержка", - считает исполнительный директор "АСКОНД" Вячеслав Лашманкин.