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Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, когда лекарства по рецепту можно будет покупать онлайн

Текст: Елена Манукиян
Удаленная торговля рецептурными лекарствами станет возможна только после того, как по всей стране будет внедрен электронный рецепт, считают в Ассоциации независимых аптек.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Когда проект "электронный рецепт" заработает на 100 процентов по всей России, можно будет вводить дистанционную торговлю рецептурными препаратами, а затем и лекарственное страхование", - пояснили "Российской газете в организации.

Фото: happyphoton/istockphoto
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В некоторых регионах, например, в Москве, Московской и Калужской областях эксперимент по внедрению электронного рецепта начался еще с конца 2016 года. Преимущества такого документа очевидны, отмечают эксперты: это - реальная возможность исключить подделки, ошибки в заполнении рецептов, удобство в подборе лекарственной терапии, упрощение выписки при повторном назначении.

Однако сегодня единый статус системы электронного рецепта не закреплен на федеральном уровне. Внедрением электронных рецептов регионы занимаются самостоятельно. Для этого разрабатываются местные законодательные акты и привлекаются коммерческие IT-структуры.

Бывает и такое, что в одном городе могут быть несколько видов информационных систем, а значит - и электронных рецептов. В результате пациент может приобрести препарат только в определенных аптеках, которые авторизованы в конкретной информационной системе. По этой же причине нельзя получить необходимое лекарство в другом регионе.

В Ассоциации независимых аптек не исключают, что коммерческие операторы могут монетизировать информационные системы, привлекая к ней производителей лекарств. А это значит, что последние захотят, чтобы в первую очередь врач выписывал определенный лекарственный препарат по торговому наименованию, а не по международному непатентованному наименованию, как сейчас.

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"В целом по стране вопрос электронных рецептов только прорабатывается, не готовы ни аптеки, ни провайдеры. Пока услуга не будет масштабирована на федеральный уровень, бумажные и электронные рецепты будут выписываться параллельно, а это исключает внедрение дистанционной торговли рецептурными лекарствами", - пояснила директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

Между тем, с 1 сентября аптекам предоставляется больше возможностей для дистанционной торговли безрецептурными препаратами. Они смогут сотрудничать с маркетплейсами и агрегаторами, право на онлайн продажи получат также небольшие аптеки. Около 80 процентов из них рассматривают возможность онлайн торговли в перспективе.

По словам генерального директора DSM Сергея Шуляка, спрос на покупку лекарств через интернет растет. В июне 2020 уже более 9 процентов лекарств продается онлайн, в Москве эта цифра достигла 18 процентов. Ожидается, что доля e-com к концу года составит около 15 процентов. Аналитики прогнозируют, что легализация онлайн торговли рецептурными препаратами усилит рост этого сегмента рынка.

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