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04.08.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали о растущих рисках для нефтяного рынка

Текст: Сергей Тихонов
Рост цен на нефть потерял взятый с начала года темп. Котировки колеблются в диапазоне 72-75 долларов за баррель и, по мнению экспертов, будут немного снижаться, а не стремиться к новым рекордам.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В минус нефти играет новый штамм коронавируса "Дельта", ухудшивший эпидемиологическую обстановку во многих странах мира, а также, как ни парадоксально, высокие котировки барреля. И то и другое тормозит восстановление экономики, препятствуя ее росту. Неопределенности добавляет ситуация с Ираном, который, в случае снятия санкций США, сможет добавить до 2 миллионов баррелей в сутки на мировой рынок нефти. Не остались незамеченными и планы Ливии увеличить производство с 1,2 миллиона баррелей в сутки к концу года - до 1,45 миллиона, а к середине 2022 года - до 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Фото: PhotoXPress
Новак прокомментировал план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

На фоне оптимистических данных весны и начала лета о росте спроса на нефть страны ОПЕК+ приняли решение наращивать добычу ежемесячно с августа на 400 тысяч баррелей в сутки. Некоторые называют это ошибкой, но едва ли участники альянса не приняли во внимание вышеперечисленные риски.

Рост добычи ОПЕК+ имеет плановый характер, в ценах учтены возможные риски, наверное, все, кроме иранского фактора, и теперь дополнительные сложности возможны только со стороны локального спроса, когда резкие рост или падение в том или ином регионе сильно отразятся на балансе, уверен начальник управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Пока ОПЕК+ действует очень осторожно, запланированный и фактический рост добычи сложно назвать агрессивным, считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Учитывая слабый рост буровой активности в США и уверенное восстановление мировой экономики, опасность сильной и устойчивой коррекции цен на нефть вниз минимальна.

По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, наибольший риск для нефти сейчас представляет штамм "Дельта", в первую очередь в КНР. Сейчас Китай теряет динамику роста экономики, но пока это еще не оказывает существенного влияния на спрос на нефть. В отношении увеличения добычи странами ОПЕК+ Хансен уверен, что пока спрос на нефть будет опережать реальное предложение, причин для волнений нет. При этом котировки все же уйдут от максимумов и будут колебаться в большом диапазоне - 65-75 долларов за баррель, считает эксперт.

Фото: iStock
Рост госдолга США толкает нефтяные котировки вверх

Принудить их к этому может решение Китая и Индии контролировать рост нефтяных цен за счет распродажи запасов из нефтехранилищ. Пока объемы дополнительной нефти из этих стран, которые могут быть выброшены на мировой рынок, незначительны, совокупно от 30 до 60 миллионов баррелей. Для сравнения, в мире сейчас потребляется около 96 миллионов баррелей в сутки. Но, в отличии от Индии, нефтяные запасы которой невелики, в хранилищах Китая сейчас находится более 1 миллиарда баррелей черного золота. При желании, Пекин вполне в силах повлиять на мировой рынок, как это он уже сделал в начале лета, сбив цены на цветные металлы.

С другой стороны, как отметил Максим Бирюков, резервы Китая и Индии в случае их постепенной распродажи для корректировки нефтяных котировок сопоставимы с несколькими месяцами потребления и в определенный момент потребуют пополнения, что окажет обратный эффект на цены.

По мнению Хансена, если нефтяные котировки снизятся ниже выгодного для стран ОПЕК+ уровня, участники альянса всегда смогут изменить условия сделки. При этом эксперт подчеркнул, что диапазон цен от 65-75 долларов за баррель выгоден России, но может не устраивать Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива, что осложнит принятие совместного решения. Хотя пока нет видимых причин ставить под сомнение монолитность сделки ОПЕК+, считает эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть

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