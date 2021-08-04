Экспорт российских вакцин увеличился в 32 раза

За первые пять месяцев 2021 года Россия экспортировала в 32 раза больше вакцин в стоимостном выражении, чем за аналогичный период в прошлые годы, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Так, с января по май за рубеж продано 159 тонн этой фармацевтической продукции на сумму 303,6 млн долларов. В прошлом году за это время было реализовано вакцины на 9,5 млн долларов.

При этом с 2018 по 2020 за границу поставлено 468,3 тонн вакцины на сумму 182,1 млн долларов, то есть за первые пять месяцев экспорт отечественных вакцин вдвое превысил в стоимостном выражении поставки за рубеж за последние три года.

Отмечается, что география поставок вакцин практически полностью совпадает с направлениями, по которым реализовывается вакцина "Спутника V": сегодня она зарегистрирована в 69 странах. В десятке крупных экспортных партнеров - Аргентина, Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия, Демократическая Республика Конго. Почти 85% всех поставок вакцин в 2021 году приходится на эти государства.

Между тем, Демократическая республика Конго закупила у России вакцин на сумму 7,69 млн долларов, Казахстан - на 4,53 млн долларов, Беларусь - на 1,13 млн долларов. Исходя из данных Федеральной таможенной службы, Аргентина получила вакцины на сумму 77,8 млн долларов.