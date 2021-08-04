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04.08.2021 18:16
Рубрика: Экономика

Экспорт российского шоколада растет на фоне сокращения внутреннего спроса

Текст: Татьяна Карабут
Российские производители шоколада имеют все шансы обогнать одного из признанных мировых лидеров, Швейцарию, по поставкам этого продукта на внешние рынки. Российские потребители при этом не останутся обделенными: производство отечественного шоколада растет, а потребление снижается.
Вместо шоколада россияне все чаще покупают сладости без сахара, мюсли или сухофрукты. Фото: Максим Григорьев / ТАСС Вместо шоколада россияне все чаще покупают сладости без сахара, мюсли или сухофрукты. Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Вместо шоколада россияне все чаще покупают сладости без сахара, мюсли или сухофрукты. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Так, по данным Росстата, в июне 2021 года шоколада и кондитерских изделий с сахаром в стране произведено на 7,1% больше, чем в июне прошлого года, и на 4,2% больше, чем в мае 2021 года. По данным BusinesStat, в 2020 году продажи шоколада и какао-продуктов в стране снизились на 13,3%, до 0,91 млн тонн. В 2016-2019 годах продажи росли на 1,9-3% в год. В 2019 году было реализовано около 1,05 млн т шоколадной продукции, то есть на 7,5% больше, чем в 2016 году.

Фото: iStock
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"Шоколад и какао-продукты являются дорогостоящим видом кондитерских изделий. В условиях сокращения реальных доходов покупатели делали выбор в пользу менее затратной и более питательной мучной и сахаристой продукции", - поясняют в BusinesStat.

В компании прогнозируют, что в ближайшие пять лет продажи шоколада и какао-продуктов в России будут восстанавливаться примерно по 1,1-3,9% в год. В 2025 году в стране будет продано 1,03 млн т продукции, что на 12,8% превысит уровень 2020 года, но будет ниже уровня докризисного 2019 года на 2,2%. Помимо стагнации доходов, ограничивать рост продаж шоколада будет снижение численности населения, указывают эксперты. Так, по прогнозу минэкономразвития, в 2021 году численность населения уменьшится на 0,55 млн человек, в 2022 году - еще на 0,5 млн, к 2024 г. в сравнении с 2023 годом убыль составит уже 1,7 млн человек.

В прошлом году потребление шоколада и шоколадных изделий в России сократилось более чем на 10% - с 7 до 6 кг на душу населения, подсчитывали в Россельхозбанке. И там не видят оснований для роста в ближайшее время. Шоколада стали меньше есть не только из-за смещения спроса в пользу недорогих кондитерских изделий. Еще одна причина - увлечение россиян здоровым образом жизни и, значит, частичным переходом на полезные сладости - со сниженным содержанием сахара или вовсе без, мюсли, сухофрукты и т.п. Поэтому если спрос на шоколад и будет расти, то, скорее, на шоколад с высоким содержанием какао - более 70%, прогнозировали в Россельхозбанке.

Российские кондитеры впервые могут обогнать именитую Швейцарию по объемам экспорта шоколада

Внутренний рынок насыщен. В этой ситуации российские кондитеры, наращивая производство, должны искать альтернативные каналы сбыта. Тем более что государство активно поддерживает продвижение российской продукции на зарубежные рынки, говорят в консалтинговой компании "НЭО Центр". Подталкивает экспорт и снижение цен на шоколад. По данным ACG, в 2020 году средние цены производителей снизились сразу на 13,4%. В рознице наблюдался минимальный рост - на 1%, до 877,3 рубля за кг, обращают внимание в "НЭО Центр". Ослабление рубля делает экспорт шоколада весьма прибыльным.

Фото: yheaven / iStock
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Согласно данным ITC Trade Map и UN Comtrade, в 2020 году Россия занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом экспорта 295,7 тысячи тонн на сумму 729,2 млн доллара. На 10-м месте расположилась Швейцария с результатом 109,8 тысячи тонн на сумму 753 млн долларов. По итогам первого квартала 2021 года российский экспорт шоколада и шоколадных изделий увеличился на 18,6% в натуральном и 11,8% в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитывают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД". И если такая динамика сохранится, уже по итогам 2021 года российские кондитеры опередят швейцарских. Таким образом, Россия впервые войдет в десятку крупнейших экспортеров шоколада.

Основные потребители российского шоколада - Казахстан, Китай и Беларусь. По итогам первого квартала 2021 года в минсельхозе отмечают значительный рост поставок в Узбекистан - с 10 до 17 млн долларов. По прогнозам минсельхоза, к 2024 году объем поставок кондитерской продукции превысит 2 млрд долларов. При этом, помимо стран СНГ, большие перспективы у российских кондитеров есть на рынке стран Персидского залива, отмечали в Российском экспортном центре (РЭЦ). Шоколад - третий по популярности продукт питания в арабских странах. А российский считается там более качественным.

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