Экспорт российского шоколада растет на фоне сокращения внутреннего спроса

Российские производители шоколада имеют все шансы обогнать одного из признанных мировых лидеров, Швейцарию, по поставкам этого продукта на внешние рынки. Российские потребители при этом не останутся обделенными: производство отечественного шоколада растет, а потребление снижается.

Так, по данным Росстата, в июне 2021 года шоколада и кондитерских изделий с сахаром в стране произведено на 7,1% больше, чем в июне прошлого года, и на 4,2% больше, чем в мае 2021 года. По данным BusinesStat, в 2020 году продажи шоколада и какао-продуктов в стране снизились на 13,3%, до 0,91 млн тонн. В 2016-2019 годах продажи росли на 1,9-3% в год. В 2019 году было реализовано около 1,05 млн т шоколадной продукции, то есть на 7,5% больше, чем в 2016 году.

"Шоколад и какао-продукты являются дорогостоящим видом кондитерских изделий. В условиях сокращения реальных доходов покупатели делали выбор в пользу менее затратной и более питательной мучной и сахаристой продукции", - поясняют в BusinesStat.

В компании прогнозируют, что в ближайшие пять лет продажи шоколада и какао-продуктов в России будут восстанавливаться примерно по 1,1-3,9% в год. В 2025 году в стране будет продано 1,03 млн т продукции, что на 12,8% превысит уровень 2020 года, но будет ниже уровня докризисного 2019 года на 2,2%. Помимо стагнации доходов, ограничивать рост продаж шоколада будет снижение численности населения, указывают эксперты. Так, по прогнозу минэкономразвития, в 2021 году численность населения уменьшится на 0,55 млн человек, в 2022 году - еще на 0,5 млн, к 2024 г. в сравнении с 2023 годом убыль составит уже 1,7 млн человек.

В прошлом году потребление шоколада и шоколадных изделий в России сократилось более чем на 10% - с 7 до 6 кг на душу населения, подсчитывали в Россельхозбанке. И там не видят оснований для роста в ближайшее время. Шоколада стали меньше есть не только из-за смещения спроса в пользу недорогих кондитерских изделий. Еще одна причина - увлечение россиян здоровым образом жизни и, значит, частичным переходом на полезные сладости - со сниженным содержанием сахара или вовсе без, мюсли, сухофрукты и т.п. Поэтому если спрос на шоколад и будет расти, то, скорее, на шоколад с высоким содержанием какао - более 70%, прогнозировали в Россельхозбанке.

Российские кондитеры впервые могут обогнать именитую Швейцарию по объемам экспорта шоколада

Внутренний рынок насыщен. В этой ситуации российские кондитеры, наращивая производство, должны искать альтернативные каналы сбыта. Тем более что государство активно поддерживает продвижение российской продукции на зарубежные рынки, говорят в консалтинговой компании "НЭО Центр". Подталкивает экспорт и снижение цен на шоколад. По данным ACG, в 2020 году средние цены производителей снизились сразу на 13,4%. В рознице наблюдался минимальный рост - на 1%, до 877,3 рубля за кг, обращают внимание в "НЭО Центр". Ослабление рубля делает экспорт шоколада весьма прибыльным.

Согласно данным ITC Trade Map и UN Comtrade, в 2020 году Россия занимала 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции с объемом экспорта 295,7 тысячи тонн на сумму 729,2 млн доллара. На 10-м месте расположилась Швейцария с результатом 109,8 тысячи тонн на сумму 753 млн долларов. По итогам первого квартала 2021 года российский экспорт шоколада и шоколадных изделий увеличился на 18,6% в натуральном и 11,8% в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитывают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД". И если такая динамика сохранится, уже по итогам 2021 года российские кондитеры опередят швейцарских. Таким образом, Россия впервые войдет в десятку крупнейших экспортеров шоколада.

Основные потребители российского шоколада - Казахстан, Китай и Беларусь. По итогам первого квартала 2021 года в минсельхозе отмечают значительный рост поставок в Узбекистан - с 10 до 17 млн долларов. По прогнозам минсельхоза, к 2024 году объем поставок кондитерской продукции превысит 2 млрд долларов. При этом, помимо стран СНГ, большие перспективы у российских кондитеров есть на рынке стран Персидского залива, отмечали в Российском экспортном центре (РЭЦ). Шоколад - третий по популярности продукт питания в арабских странах. А российский считается там более качественным.