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04.08.2021 05:26
Рубрика: Экономика

Как снизить затраты на отопление загородного дома

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Снизить затраты на отопление больше чем в 2 раза можно, повысив энергоэффективность старого загородного дома. Зимой, ранней весной и поздней осенью экономия может достигать 90%. Причем не важно, чем дом отапливается - газом, дровами или электричеством.

Но стоит учесть, что чем меньше расходы на отопление, тем дольше будут окупаться вложения, а они потребуются и немалые, ведь фактически речь идет о капремонте дома.

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Дома, построенные 20-30 лет назад, теряют тепло через окна, двери, потолок, пол и стены.

Старые окна нужно заменить на энергосберегающие стеклопакеты (лучше тройные). Важно, чтобы они были правильно установлены - без зазоров и щелей. Проверка простая - сквозняка при закрытых окнах быть не должно. Для проверки можно использовать пламя зажигалки.

По аналогии с окнами делается входная дверь. Можно ограничиться покупкой двери с утеплителем и силиконовыми или резиновыми прокладками по периметру. Идеальным вариантом будет пристройка теплого тамбура. Поддерживать в нем комнатную температуру не обязательно, достаточно будет 3-5 градусов выше нуля.

Крыша и потолок требуют особого внимания. Если чердак нежилой, то крышу достаточно просто утеплить (утеплитель толщиной 20 см) и сделать максимально герметичной. Если жилой, то толщина утеплителя увеличивается вдвое. Аналогично максимально утепляется потолок, чтобы теплый воздух, поднимаясь вверх, не покидал помещение.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Что касается пола, то прекрасным дополнением станет теплый пол, работающий от теплового насоса. Устройство работает по принципу холодильника, только наоборот - отбирает тепло у воздуха, воды или грунта, охлаждая их, но повышая свою температуру. Если в доме есть подвал, то его стены должны быть загерметизированы и утеплены (20 см утеплителя), чтобы не "обогревать" грунт.

Многие советуют фасад здания делать темным или даже черным - стены такого цвета нагреваются лучше даже под зимним солнцем.

Для сохранения тепла, особенно если кухня находится в доме, желательно сделать систему приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла, когда воздух, выходящий из помещения, подогревает встречный за счет теплообмена.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов
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