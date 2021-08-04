Снизить затраты на отопление больше чем в 2 раза можно, повысив энергоэффективность старого загородного дома. Зимой, ранней весной и поздней осенью экономия может достигать 90%. Причем не важно, чем дом отапливается - газом, дровами или электричеством.

Но стоит учесть, что чем меньше расходы на отопление, тем дольше будут окупаться вложения, а они потребуются и немалые, ведь фактически речь идет о капремонте дома.

Дома, построенные 20-30 лет назад, теряют тепло через окна, двери, потолок, пол и стены.

Старые окна нужно заменить на энергосберегающие стеклопакеты (лучше тройные). Важно, чтобы они были правильно установлены - без зазоров и щелей. Проверка простая - сквозняка при закрытых окнах быть не должно. Для проверки можно использовать пламя зажигалки.

По аналогии с окнами делается входная дверь. Можно ограничиться покупкой двери с утеплителем и силиконовыми или резиновыми прокладками по периметру. Идеальным вариантом будет пристройка теплого тамбура. Поддерживать в нем комнатную температуру не обязательно, достаточно будет 3-5 градусов выше нуля.

Крыша и потолок требуют особого внимания. Если чердак нежилой, то крышу достаточно просто утеплить (утеплитель толщиной 20 см) и сделать максимально герметичной. Если жилой, то толщина утеплителя увеличивается вдвое. Аналогично максимально утепляется потолок, чтобы теплый воздух, поднимаясь вверх, не покидал помещение.

Что касается пола, то прекрасным дополнением станет теплый пол, работающий от теплового насоса. Устройство работает по принципу холодильника, только наоборот - отбирает тепло у воздуха, воды или грунта, охлаждая их, но повышая свою температуру. Если в доме есть подвал, то его стены должны быть загерметизированы и утеплены (20 см утеплителя), чтобы не "обогревать" грунт.

Многие советуют фасад здания делать темным или даже черным - стены такого цвета нагреваются лучше даже под зимним солнцем.

Для сохранения тепла, особенно если кухня находится в доме, желательно сделать систему приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла, когда воздух, выходящий из помещения, подогревает встречный за счет теплообмена.