ФПА обратилась к Бастрыкину из-за нападений на адвокатов

Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила официальное обращение в Следственный комитет России с просьбой провести проверку и принять предусмотренные законом меры по фактам нападений на адвокатов.

В последнее время произошло несколько нападений на адвокатов в разных регионах страны. "По поступающим в Федеральную палату адвокатов РФ сведениям, в последнее время участились случаи применения насилия к адвокатам в связи с исполнением ими профессиональных обязанностей. О таких происшествиях сообщили в ФПА РФ, в частности, президент АП Республики Хакасия Татьяна Нагрузова и президент АП Еврейской автономной области Татьяна Болотова", - рассказали в ФПА.

Например, 30 июля в Хакасии трое мужчин в масках напали на адвоката Олега Лыткина. "После поступления сообщений из региональных палат ФПА РФ взяла обе ситуации на контроль и начала оказывать палатам методическую поддержку по вопросам, связанным с защитой прав адвокатов, подвергшихся нападению. Также Федеральная палата адвокатов РФ обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину отдельно по каждому факту нападения с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры, предусмотренные законом", - сообщают в ФПА.