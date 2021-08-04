Газ из России заинтересовал страны Латинской Америки

Сжиженный природный газ (СПГ) из России может оказаться в Бразилии и других странах Латинской Америки. В регионе растет спрос на него, а у нашей страны есть необходимые мощности для расширения географии экспорта, об этом рассказал директор представительства "Газпрома" в Бразилии Шакарбек Осмонов в интервью корпоративному журналу компании.

В период газового голодания Европы и повышенного спроса в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) перспектива отправлять СПГ в Южную и Центральную Америку может показаться сомнительной, но мировой рынок не отличается стабильностью. Например, в 2019 году спрос на газ в Европе переживал стагнацию. А в 2020 году СПГ здесь продавался на грани рентабельности и даже иногда ниже, но потребление его все равно упало на 4,4 миллиона тонн. В странах АТР спрос растет, но конкуренция увеличивается год от года. Поэтому новый рынок сбыта для российского СПГ совсем не лишний. К тому же, по словам Осмонова, в Бразилии речь идет о долгосрочных контрактах на 10-15 лет, гарантирующих покупку определенных объемов нашего СПГ для новых электростанций в стране.

Есть и логистический нюанс. Россия на газовом рынке Латинской Америки не новичок. В прошлом и позапрошлом году небольшие объемы СПГ экспортировались в Аргентину и Пуэрто-Рико. Поставки были сделаны не с дальневосточного завода "Сахалин-2", принадлежащего "Газпрому", а с предприятия "Новатэка" в Арктике "Ямал-СПГ" через западную часть Северного морского пути (СМП). При использовании западного маршрута СМП для ямальского СПГ южноамериканские порты оказываются ближе, чем порты стран АТР. И пока восточный маршрут не заработает, при удачной ценовой конъюнктуре поставки в Латинскую Америку могут оказаться выгоднее экспорта в Азию.

Пока период судоходства в водах восточного сектора Арктики составляет не более пяти месяцев в году: начинается в июле и завершается в конце ноября. Круглогодичной ее планируют сделать в 2024 году, но пока не ясно, какой объем грузоперевозок получится обеспечить ледокольной проводкой в восточном направлении. А уже в 2023 году ожидается запуск первой очереди еще одного ямальского завода по производству сжиженного газа "Арктик СПГ-2". Потенциально часть сжиженного газа с нового предприятия может отправиться в Латинскую Америку.

"Базовый сценарий Международного энергетического агентства подразумевает рост потребления газа в странах Южной и Центральной Америки к 2040 году на 50% по сравнению с текущими показателями", - говорит аналитик по газу "Центра энергетики Московской школы управления Сколково" Сергей Капитонов. С логистической точки зрения, региону проще закупать СПГ у Тринидад и Тобаго или у США, но возможна работа и с российскими поставщиками, считает эксперт.

В Южной Америки пока всего несколько терминалов для приема СПГ, которые в основном используются в зимний период, когда в северном полушарии лето, уточняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, это может быть интересно для поставщиков с севера, так как для большей части потребителей СПГ пиковый спрос приходится на зиму, а летом ажиотаж стихает. Пока нельзя сказать, что это большой потенциальный рынок для долгосрочных поставок российского СПГ. Но некоторые партии могут попасть туда, как, например, сейчас, когда в результате засухи резко вырос спрос на газ в Бразилии, а в Аргентине еще не восстановилась добыча на сланцевой формации.