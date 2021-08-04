Газ из России заинтересовал страны Латинской Америки

Новости

Палец заклинило: почему диджей перепутал музыку наших синхронисток 19:14
Граждане и компании смогут получать две и более госуслуги за одно обращение 19:10
Сенатор: В БДИПЧ пошли на скандал, решив не направлять наблюдателей на выборы в РФ 19:08
Выявлены преступные схемы незаконного освобождения от военной службы 18:50
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов 18:33
Умер режиссер и сценарист Александр Аравин 18:27
В Белом море во время шторма села на мель яхта "Агиней" 18:25
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса 17:56
Семин назвал большой честью возможность поработать с "Ростовом" 17:51
В Болгарии переполнились лагеря для беженцев 17:43
Как переезд "Газпрома" скажется на бюджетах Москвы и Петербурга 17:42
Беларусь обвинила Евросоюз в скотском отношении к мигрантам 17:32
Грузчики волгоградского аэропорта осуждены за кражу багажа пассажиров 17:18
Путин проведет 5 августа совещание с правительством 17:15
Более 3000 вопросов пришло от вузов в техподдержку программы "Приоритет 2030" 17:14
На нотариуса завели дело из-за сделки с недвижимостью семьи актера Баталова 17:07
Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде 16:52
"Черные банкиры" обналичили в Москве полмиллиарда рублей 16:50
Мизулина: Лишение родительских прав станет крайней мерой по новому законопроекту 16:36
Карякин и Дуда свели вничью первую партию финала Кубка мира по шахматам 16:35
Томас Андерс рассказал, как его машина сгорела на Ибице 16:31
Суд заставил банк разблокировать карты уральца, продававшего биткоины 16:20
В Тюмени из частного музея вывезли две тысячи экспонатов на экспертизу 16:11
РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе 16:10
Видео: солист "Иванушек" поддержал МакSим исполнением песни "Мой рай" 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 17:55
Рубрика: Экономика

Газ из России заинтересовал страны Латинской Америки

Текст: Сергей Тихонов
Сжиженный природный газ (СПГ) из России может оказаться в Бразилии и других странах Латинской Америки. В регионе растет спрос на него, а у нашей страны есть необходимые мощности для расширения географии экспорта, об этом рассказал директор представительства "Газпрома" в Бразилии Шакарбек Осмонов в интервью корпоративному журналу компании.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
За рубежом резко вырос спрос на ямальский газ

В период газового голодания Европы и повышенного спроса в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) перспектива отправлять СПГ в Южную и Центральную Америку может показаться сомнительной, но мировой рынок не отличается стабильностью. Например, в 2019 году спрос на газ в Европе переживал стагнацию. А в 2020 году СПГ здесь продавался на грани рентабельности и даже иногда ниже, но потребление его все равно упало на 4,4 миллиона тонн. В странах АТР спрос растет, но конкуренция увеличивается год от года. Поэтому новый рынок сбыта для российского СПГ совсем не лишний. К тому же, по словам Осмонова, в Бразилии речь идет о долгосрочных контрактах на 10-15 лет, гарантирующих покупку определенных объемов нашего СПГ для новых электростанций в стране.

Есть и логистический нюанс. Россия на газовом рынке Латинской Америки не новичок. В прошлом и позапрошлом году небольшие объемы СПГ экспортировались в Аргентину и Пуэрто-Рико. Поставки были сделаны не с дальневосточного завода "Сахалин-2", принадлежащего "Газпрому", а с предприятия "Новатэка" в Арктике "Ямал-СПГ" через западную часть Северного морского пути (СМП). При использовании западного маршрута СМП для ямальского СПГ южноамериканские порты оказываются ближе, чем порты стран АТР. И пока восточный маршрут не заработает, при удачной ценовой конъюнктуре поставки в Латинскую Америку могут оказаться выгоднее экспорта в Азию.

Пока период судоходства в водах восточного сектора Арктики составляет не более пяти месяцев в году: начинается в июле и завершается в конце ноября. Круглогодичной ее планируют сделать в 2024 году, но пока не ясно, какой объем грузоперевозок получится обеспечить ледокольной проводкой в восточном направлении. А уже в 2023 году ожидается запуск первой очереди еще одного ямальского завода по производству сжиженного газа "Арктик СПГ-2". Потенциально часть сжиженного газа с нового предприятия может отправиться в Латинскую Америку.

"Базовый сценарий Международного энергетического агентства подразумевает рост потребления газа в странах Южной и Центральной Америки к 2040 году на 50% по сравнению с текущими показателями", - говорит аналитик по газу "Центра энергетики Московской школы управления Сколково" Сергей Капитонов. С логистической точки зрения, региону проще закупать СПГ у Тринидад и Тобаго или у США, но возможна работа и с российскими поставщиками, считает эксперт.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Эксперт оценил риски отказа от нефти и газа для России

В Южной Америки пока всего несколько терминалов для приема СПГ, которые в основном используются в зимний период, когда в северном полушарии лето, уточняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, это может быть интересно для поставщиков с севера, так как для большей части потребителей СПГ пиковый спрос приходится на зиму, а летом ажиотаж стихает. Пока нельзя сказать, что это большой потенциальный рынок для долгосрочных поставок российского СПГ. Но некоторые партии могут попасть туда, как, например, сейчас, когда в результате засухи резко вырос спрос на газ в Бразилии, а в Аргентине еще не восстановилась добыча на сланцевой формации.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Южная Америка Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов
Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp