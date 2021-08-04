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04.08.2021 23:00
Рубрика: Общество

Где в Москве можно попробовать необычные летние десерты

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 176(8527)
Жители и гости столицы могут отправиться в гастрономическое путешествие, не выезжая за пределы Москвы. Ярмарки проекта "Лето в городе", где можно приобрести фермерские продукты и попробовать блюда по небанальным рецептам, развернулись на 18 площадках.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе оргкомитета проекта, две из них расположены в центре города - на Тверской площади и площади Революции, а шестнадцать - равномерно распределены по другим районам. Работать ярмарки будут до конца августа по четыре дня в неделю - с четверга по воскресенье. Торговля организована по антиковидным правилам - покупателей просят надевать защитные маски и держать социальную дистанцию. Возле каждого шале есть антисептики.

Фото: Роман Цыбулевский
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Что предлагают продавцы москвичам? Особый акцент - на летние лакомства. Более 50 предприятий торговли и общепита приготовили необычные десерты по оригинальным или старинным рецептам - более 200 видов мороженого и варенья. Например, турецкая дондурма, говорят организаторы, до недавнего времени в Москве не встречалась. Гастрономический пробел решила заполнить семья столичных предпринимателей, отправившая своих поваров к опытным турецким мастерам. Теперь десерт можно попробовать на ярмарке. Дондурма отличается от пломбира - более плотная, вязкая, тягучая да и долго не тает. Такой консистенции удается достичь за счет муки из клубней дикой орхидеи и мастики. Вряд ли найдете в магазинах и испанское жареное молоко на палочке. Стоит также попробовать пломбир со вкусом сицилийской фисташки (ее еще называют "зеленым золотом").

Необычен и ассортимент варенья, производители которого доказывают: несочетаемое сочетается. На прилавках встречаются джемы из перца чили, мускатного ореха, киви, ананаса и апельсина, черники с васильком, морковное варенье с календулой. Для тех, кто любит покрепче, есть спецпредложение - варенье из груши и коньяка, вишни и джина, клубники и розового шампанского, малиновый конфитюр с ромом и анисом. В жару, которую в ближайшие дни синоптики снова обещают Москве, точно не будут лишними прохладительные напитки. В их числе - огуречный лимонад с бузиной, коктейль на основе груши и базилика, холодный фраппучино.

Свою продукцию представили производители Северного Кавказа. В продаже - крафтсоусы без консервантов и загустителей: ягодные, фруктовые и томатные, а также аутентичное варенье с низким содержанием сахара и сокращенным временем варки. Не останутся ущемленными и поклонники выпечки, которую можно найти на разных площадках. Например, покупателям предлагают яблочный пирог по рецепту сестер Цветаевых, гречишный блин с вареньем из кабачков.

По оригинальным рецептам приготовили более 200 видов варенья и мороженого

На центральной площадке - Тверской площади - гостям приготовят винегрет из сезонных корнеплодов с бутонами одуванчиков, валаамские щи с грибами, русские блины. Здесь же предложат японское пирожное моти по рецепту, который существует более 500 лет. Любителям итальянской кухни сделают традиционное мороженое этой страны - джелато. По вкусу оно отличается от фабричного.

Кстати

Посмотреть адреса площадок, на которых работают ярмарки проекта "Лето в городе", можно на сайте moscowseasons.com.

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