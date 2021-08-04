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04.08.2021 00:00
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура обнародовала данные криминальной статистики

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 174(8525)
За первое полугодие в стране зарегистрировано более 1 миллиона преступлений, что примерно соответствует уровням за этот же период в 2019 и 2020 годах.

Такие данные приведены в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности России за январь - июнь 2021 года. По данным надзорного ведомства, продолжилась тенденция к снижению преступности в сельской местности. Их было совершено 188 тысяч, что на 3,6 процента меньше, чем в прошлом году. При этом более 80 процентов, или 828,6 тысячи регистрируемых деяний приходится на города и поселки городского типа.

Фото: Александр Уткин / РИА Новости
Жертвами кибермошенников в этом году в РФ стали 40 тысяч пенсионеров

В целом в расчете на 100 тысяч населения зафиксировано свыше 696 преступлений, что несколько выше уровней, которые фиксировались последние три года. Самый большой уровень преступности в этом году отмечен в Тыве, где совершено 1358 преступлений на 100 тысяч населения, в Амурской области - 1172 и Республике Алтай - 1145. Наименьший в стране уровень преступности - 130 - зафиксирован в Чеченской Республике. Самыми распространенными преступлениями, по данным Генпрокуратуры, по-прежнему остаются деяния против собственности. Каждое третье выявленное в стране преступление - кражи. Их массив за последний год практически не изменился и составил 353,5 тысячи.

Заметными темпами продолжилось снижение общего числа зарегистрированных квартирных краж, которых было совершено в стране 14,7 тысячи, что на 20 процентов меньше, чем в прошлом году.

Более четверти в структуре всех преступлений занимают киберпреступления. Так, за шесть месяцев было зарегистрировано 271,1 тысячи киберпреступлений, что составило 26,5 процента от всех преступлений в России. Почти в 40 тысячах случаев жертвами таких преступлений стали пенсионеры. Еще в 3,3 тысячи - несовершеннолетние, в 1,4 тысячи случаев - инвалиды I и II группы.

В январе - июне 2021 года в стране было зарегистрировано более 168,7 тысячи различных мошенничеств. Это на 10,7 тысячи больше, чем годом ранее. Заметно активизировалась работа по установлению фактов взяточничества, которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности. Их было выявлено почти на 28 процентов больше, чем в прошлом году - 10,9 тысячи. В каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. Наибольшее число таких взяток зарегистрировано в Пермском (205), Ставропольском (152) краях и Санкт-Петербурге (128).

Происшествия Преступления Правительство Генпрокуратура

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