Глава СКР организовал прямой диалог его ведомства с гражданами

Впервые в Следственном комитете РФ его глава провел оперативное совещание не о том, как расследуются дела. На этом совещании говорили о другом - как наладить настоящую обратную связь с гражданами.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что в Следственном комитете создано новое подразделение - Информационный центр. Фактически он только начал работать, но председатель СК уже озвучил интересную цифру: сотрудники Информационного центра только за июль обработали двенадцать с половиной тысяч поступивших сообщений и звонков. Подчиненные Бастрыкина звонки и сообщения проанализировали.

Картина следующая. Обращения граждан, адресованные председателю СК, как правило, касаются непосредственно процессуальной деятельности следственных органов. Распространенными являются жалобы о невыплате заработной платы и нарушения прав участников долевого строительства. Помимо этого заявители обращаются по вопросам защиты социально уязвимых категорий: детей-сирот, инвалидов, пожилых людей, ветеранов.

Когда в этом году создавалось Управление информации (Информационный центр), ведомство объявило, что оно должно обеспечивать непрерывную связь Следственного комитета с гражданами и обществом. "Вами должен быть услышан каждый обратившийся человек", - напутствовал Александр Бастрыкин коллектив подразделения. Напомним, что для граждан доступна круглосуточная связь с СК России по единой многоканальной телефонной линии: 8-800-100-12-60.

В зависимости от темы вопроса на звонки отвечают операторы следующих линий: "Ребенок в опасности", "Телефон доверия", "Остановим коррупцию", "Давление на бизнес", "Справочная информация".

Для граждан доступна круглосуточная связь с СК России по единой линии: 8-­800-­100­-12-­60

В СК подчеркивают, что обратиться в центр можно из любой точки мира. Но, понятно, больше всего обращается туда наших граждан. Вот один из последних примеров. В Информационный центр обратилась жительница Тверской области. У нее в 2019 году ушел из дома муж и не вернулся. Началось следствие, которое тянется до сих пор. Александр Бастрыкин запросил от руководства СК по Тверской области доклад о расследовании этого дела. Оказалось, что дело завели сразу, а спустя несколько месяцев в лесу были обнаружены останки человека, которые супруга пропавшего опознала по одежде. Но того, кто это сделал, не нашли. Дело Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства. Им занялись опытные сыщики.