Гордеев предложил оптимизировать издержки при доставке овощей

Если оптимизировать издержки производства, то стоимость продуктов из "борщевого набора" снизится, считает заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев.

Предоставленные Минпромторгом данные показывают, что последнее время снижаются как отпускные, так и розничные цены на картофель, лук, морковь, огурцы и помидоры. Также стабилизировались цены на белокочанную капусту и ряд других важных товаров, отметил политик на заседании рабочей группы "Единой России".

"Наша задача не останавливаться на достигнутом и добиться дальнейшего понижения цен за счет оптимизации издержек производства и продвижения по цепочке сельхозпродукции от поля до прилавка. И главное, конечно, снижение цен должны почувствовать наши граждане", - сказал Гордеев. Он добавил, что рабочие группы в регионах ведут мониторинг цен на социально-значимые продукты как в крупных торговых сетях, так и на малых предприятиях.

Так, в Брянской области прошло более полутысячи рейдов с целью мониторинга и фотофиксации цен на основные продукты питания, а в Курской, Ярославской областях, Крыму, Югре и в Якутии - от 190 до 280 рейдов. В то же время, по оценке Гордеева, такая работа слабо ведется в Волгоградской, Орловской, Смоленской областях.

По мнению вице-спикера Госдумы, важно наладить взаимодействие между торговыми сетями, фермерскими объединениями и другими формами агробизнеса. Такая мера поможет снизить торговые наценки на социально-значимые продовольственные товары.

Чтобы повысить доступность сезонных продуктов для граждан, проводится работа по увеличению количества ярмарок, где производители могут реализовывать свою продукцию напрямую. "Активнее других в этом направлении работают Курганская область, Краснодарский край, Республика Крым, Бурятия, где за прошедшие две недели было открыто от 30 до 50 ярмарок дополнительно, что, бесспорно, является хорошим результатом", - подчеркнул Гордеев.

В свою очередь, первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рассказал, что аграрный комплекс в этом сезоне увеличит производство картофеля и овощей, что позволит удовлетворить внутренний спрос и стабилизировать цены на внутреннем рынке.

"Мы видим прирост по объемам производства овощей всего ассортимента "борщевого набора" - по моркови, капусте, луку. Мы рассчитываем, что валовой объем сбора овощей в текущем году составит в пределах 5,6 млн тонн, это плюс 200 тысяч тонн к уровню прошлого года", - отметил чиновник.