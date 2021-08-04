Граждане и компании смогут получать две и более госуслуги за одно обращение, следует из правительственного проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Как пояснили "РГ" в Минцифры, документ предусматривает расширение функционала портала госуслуг: предполагается, что граждане и компании смогут обращаться за предоставлением сразу нескольких услуг через портал в рамках одного комплексного электронного запроса, а все остальные процедуры от их имени, включая формирование заявлений и взаимодействие с ведомствами, будет осуществлять оператор сайта.

"Это позволит сократить временные издержки заявителей на получение взаимосвязанных государственных, муниципальных и иных услуг, перечень которых будет определять Правительство Российской Федерации, - уточнили в министерстве. - Законопроект направлен на создание правовых условий для удовлетворения потребности граждан и организаций в получении двух и более услуг при однократном обращении в электронной форме с помощью портала госуслуг".