"Яндекс.Карты" и "Навигатор" появились в Android Auto и Apple CarPlay

В приложениях "Яндекс.Карты" и "Навигатор" появилась поддержка Android Auto и Apple CarPlay только для подписчиков сервиса "Яндекс.Плюс". Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В Apple Carplay и Android Auto для автомобилистов доступны основные функции приложений. Например, можно находить адреса и организации, выбирать оптимальные маршруты с учетом пробок. А еще получать подсказки по пути, причем предупреждения про скоростные ограничения и камеры работают даже без построенного маршрута. Кроме того, есть быстрый доступ к местам в закладках, на карте отображаются пробки и дорожные события.

В компании отмечают, что встроенные в приложения сервисы - Заправки, Алиса и Музыка - не будут доступны с экрана автомобиля из-за правил платформ CarPlay и Android Auto. Но разработчики добавили кнопку "Продолжить в телефоне". По клику водитель сможет мгновенно переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.