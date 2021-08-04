Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств

Новации российского оружейного законодательства - увеличение возрастного ценза, более жесткие правила медицинского освидетельствования, ужесточение уголовного наказания за незаконный оборот оружия и т.д. - вызвали неоднозначную реакцию в обществе. С новой силой вспыхнула полемика о необходимости свободного оборота оружия среди населения. Разговоры о такой свободе с разной степенью интенсивности у нас идут уже три десятка лет.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете" о том, чем чревато для обычных граждан ослабление, тем более отсутствие государственного контроля за гражданским оружием.

Юрий Николаевич, согласитесь, ведь звучит красиво и благородно для каждого уважающего себя мужчины: свободный человек имеет право владеть личным оружием для защиты своей Родины, чести, дома и семьи. Однако у нас в России с этим непросто - боевые пистолеты иметь нельзя, не говоря уже об автоматах. Да и другим оружием - гладкоствольным, тем более нарезным, - обзавестись становится все сложнее. Все недовольные дружно кивают на Америку - вот где эталон. И вспоминают каноническую "истину" - мол, Бог создал людей, а полковник Кольт уравнял их в правах. Но, судя по всему, что-то пошло не так?

Юрий Жданов: Миф об "уравнителе" Кольте рухнул окончательно. На чем базировалась эта теория? Мол, если каждый обыватель будет вооружен, то бандиты побоятся нападать на прохожих и грабить жилища. Ведь в любой момент можно получить пулю. Да, какое-то время это срабатывало, хотя и не всегда останавливало налетчиков. Ведь одного лишь наличия пистолета или ружья мало - надо еще уметь этим оружием пользоваться. А главное, успеть применить его именно в момент нападения на тебя или твой дом.

Но проблема, увы, оказалась совсем не в этом. Случилось так, что владельцы оружия, которое приобреталось вроде бы для самообороны, вдруг сами оказались агрессорами.

Странно, в наших соцсетях поговаривают, что власть просто боится вооружать народ. И опять же кивают на США - вот, мол, где совершенно особая национальная культура владения оружием, в отличие от нас. Именно поэтому они могут покупать без всяких медсправок, предъявляя всего лишь водительское удостоверение, любой пистолет и даже автомат. А вот мы должны выполнить целый комплекс бюрократических упражнений, чтобы купить простую двустволку или травмат.

Юрий Жданов: Во-первых, российский народ безоружным не назовешь - 4,5 миллиона наших граждан имеют на руках свыше 6 миллионов самых разных огнестрельных стволов. Не всякая армия Европы может этим похвастаться. И во-вторых, власть боится не за себя, а за самих граждан, чтобы они не начали убивать друг друга. Как это происходит сейчас в США.

Вы имеете в виду эксцессы после гибели Флойда?

Юрий Жданов: Эксцессы - это мягко сказано. Вот вам статистика. В США за одну неделю в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек, ранения получили 1007 человек. Это на днях сообщила американская телекомпания Эй-би-си на основе данных, собранных исследовательской организацией Gun Violence Archive. В этом году в Америке в результате применения огнестрельного оружия погибли уже 24 тысячи человек, и это число продолжает расти. А в прошлом году, по подсчетам этой организации, в США в таких инцидентах погибли около 43 тысяч человек. Заметьте, речь идет о стрелявших в простых людей таких же простых обывателях - владельцах гражданского оружия, в том числе пресловутых кольтов. При этом вспомните, сколько у нас похожих трагедий? Можете перечислить?

Но ведь они у нас были, в том числе в Керчи, в Казани...

Юрий Жданов: Были. Но ведь не 916 случаев только за одну (!) неделю, как в США. За десять лет войны в Афганистане мы потеряли чуть больше 15 тысяч человек, причем солдат. А у них - 43 тысячи мирных граждан за год. И это - культура владения гражданским оружием?

В России понимают опасность неконтролируемого оборота оружия. И я не верю, что этого не понимают в США.

Юрий Жданов: Конечно, понимают. И даже пытаются с ней бороться. Так, президент США Джо Байден обнародовал новую стратегию по предотвращению подобных преступлений. Он 23 июня в Белом доме заявил о "политике нулевой терпимости" к недобросовестным торговцам оружием и новом направлении деятельности министерства юстиции, направленном на прекращение незаконной торговли оружием. Он подчеркнул, что страна "слишком долго" наблюдала за "эпидемией насилия с применением оружия и других насильственных преступлений", и анонсировал серию указов.

Среди его инициатив - призыв к Конгрессу принять закон о контроле над оружием. В качестве аргумента он привел, что характерно, не общенациональную статистику, а данные полиции некоторых крупнейших городов. Так, в Нью-Йорке с начала 2021 года было совершено 194 убийства, тогда как за тот же период прошлого года - 171 убийство. В Лос-Анджелесе, втором по величине городе США, число убийств составляет 148 против 121 в прошлом году, а в Чикаго, третьем по величине городе, количество убийств увеличилось с 296 до 307.

А как у нас?

Юрий Жданов: А у нас число убийств снижается до уровня 80-х годов.

Махровый застой, кто бы мог подумать!

Юрий Жданов: Тем не менее первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Марина Парастаева констатировала, что если еще в 2011 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 312 убийств, то в 2016 году - уже 212, а в 2020-м - 149, что сопоставимо с ситуацией "благополучных" 80-х годов.

Да, обратный процесс. И как это объясняют в Америке?

Юрий Жданов: Логика странная. Любопытен вывод президента США о том, что рост числа убийств и инцидентов со стрельбой начался прошлым летом, после того, как города начали ослаблять ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

И это все?

Юрий Жданов: Увы, другие факторы им названы не были.

Что он предлагает?

Юрий Жданов: Байден и генеральный прокурор Меррик Гарленд встретились с группой представителей местных правоохранительных органов, лидеров общин и сотрудниками Белого дома, чтобы обсудить с ними усилия по борьбе с преступностью. Главное, на чем сосредоточился генеральный прокурор, что эффективная стратегия сокращения насильственной преступности должна также решать проблему незаконного оборота огнестрельного оружия и уделять особое внимание тому, чтобы оружие не попало в чужие руки.

Российский народ безоружным не назовешь - 4,5 миллиона наших граждан имеют на руках свыше 6 миллионов самых разных огнестрельных стволов

И как этого добиться?

Юрий Жданов: Первым делом будут привлечены к ответственности торговцы оружием, нарушающие правила. Большинство лицензированных на федеральном уровне дилеров огнестрельного оружия действуют на законных основаниях, продавая оружие. Но те дилеры, которые умышленно нарушают закон, увеличивают риск попадания оружия в чужие руки. При отсутствии чрезвычайных обстоятельств Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) минюста инициирует процедуру отзыва лицензий у дилеров, которые умышленно нарушают закон, не проводя необходимых проверок биографических данных, фальсифицируя записи, не отвечая на запросы отслеживания, отказываясь разрешить ATF проводить проверки или передавая огнестрельное оружие лицам, которым запрещено владеть им.

То есть за продажу оружия без проверки биографии покупателя - всего лишь лишение лицензии? Да, "серьезная" борьба. А у нас возмущаются "драконовскими мерами", которые всего лишь преграждают доступ к оружию всяким отморозкам...

Юрий Жданов: Их отморозкам никакие меры не грозят. Вот еще пример: Байден и генпрокурор говорили о контроле над незаконным оборотом оружия. Но что считать незаконным оружием? Тут вообще много парадоксов. Так, в начале июня суд в Калифорнии отменил запрет на штурмовое оружие, действовавший в штате с 1989 года. В своем решении судья счел, что запрет нарушает Вторую поправку к Конституции США. Он подчеркнул, что в подавляющем большинстве случаев штурмовое оружие используется американцами в законных целях. Например, при защите жилищ. Возможно. Но чтобы было понятно, к штурмовому оружию относится и наш калашников, и американская винтовка AR-15, аналог М-16, которая стоит на вооружении армии и полиции. В одной Калифорнии было легально зарегистрировано 185 569 единиц штурмового оружия. Именно полуавтоматическое штурмовое оружие часто используют преступники, совершающие массовые убийства. В частности, винтовка AR-15, помимо прочего, использовалась преступниками при убийствах на кантри-фестивале в Лас-Вегасе и в гей-клубе в Орландо - двух самых крупных по числу жертв в истории США.

Кстати, на федеральном уровне запрет на продажу штурмового оружия действовал в США с 1994 по 2004 год. В марте этого года президент США Джо Байден призвал Конгресс вновь принять такой закон, это произошло после того, как за неделю в стране произошли два массовых убийства подряд.

Когда наш президент предложил что-то изменить в оружейном законодательстве, появились принципиально новые акты. А к Байдену прислушались?

Юрий Жданов: Боюсь, что нет. Президент призывает, а судьи штатов действуют по своим убеждениям.

Так же как и губернаторы. Байден говорит о том, что он что-то там хочет ужесточить, а губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон, позволяющий людям носить огнестрельное оружие, не имея разрешения и без проверки биографии. Этим законом, вступающим в силу с 1 сентября 2021 года, могут воспользоваться любые люди, не имеющие судимости за тяжкие преступления или других юридических препятствий к владению оружием.

Российские губернаторы такого себе не позволяют, тем более когда речь идет о безопасности людей. Да и вообще, попробовали бы наши лицензионщики выдать просто так разрешение на покупку ствола. Закономерный вопрос: а куда смотрит американская полиция?

Юрий Жданов: Признаюсь честно, мне жаль американскую полицию, я очень сочувствую заокеанским коллегам. Они действительно в очень сложном положении, в которое их загнали собственные власти.

Судите сами. С одной стороны, Байден говорил о необходимости найма дополнительного количества полицейских. Но, с другой стороны, одной из главных новаций администрации Байдена стало сокращение расходов на полицию. Такие города, как Лос-Анджелес, Миннеаполис, Нью-Йорк, Портленд, штаты Орегон, Техас перевели средства из полицейских управлений на программы социального обслуживания. Поэтому во всех штатах, независимо от их политической ориентации, полиция недоукомплектована. Сотрудники боятся ходить в форме, боятся, что на них нападут, боятся дать отпор "расово правильному" хулигану.

Надо полагать, что снижению уровня преступности это не способствует.

Юрий Жданов: Еще как не способствует. В Миннеаполисе, где от передозировки наркотиков скончался печально известный уголовный рецидивист Флойд, городской совет единогласно утвердил бюджет, в котором около 8 миллионов долларов было переведено из департамента полиции на профилактику насилия и другие программы. В результате этой "профилактики" количество убийств в городе выросло на 46 процентов.

А в Нью-Йорке - количество убийств в городе увеличилось на 11,8 процента с начала года. В 2021 году количество перестрелок выросло на 40,1 процента, а число жертв перестрелок за этот период подскочило на 39 процентов. В полтора раза!

Вряд ли им удастся в ближайшее время победить преступность, практически не борясь с нею. И, в первую очередь, никак в принципе не контролируя оборот оружия - как законный, так и незаконный.