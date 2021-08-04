Из-за лесных пожаров на юге Турции загорелась электростанция

Лесной пожар, бушующий в районе турецкого города Милас (провинция Мугла на юго-западе страны) перекинулся на местную тепловую электростанцию, сообщили в мэрии города.

"Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется", - цитирует РИА Новости сообщение мэра Миласа Мухаммента Токата.

Других обстоятельств случившегося пока нет.

Напомним, что ранее власти Турции информировали о том, что до сих пор идет тушение еще 14 очагов пожаров на юге страны. В том числе девять - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Число пострадавших от стихии приближается к 900, погибли восемь человек.