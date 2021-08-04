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04.08.2021 22:45
Рубрика: В мире

Из-за лесных пожаров на юге Турции загорелась электростанция

Лесной пожар, бушующий в районе турецкого города Милас (провинция Мугла на юго-западе страны) перекинулся на местную тепловую электростанцию, сообщили в мэрии города.

Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency via Getty Images
На юге Турции от пожаров пострадали 78 населенных пунктов

"Пламя охватило тепловую электростанцию, персонал эвакуируется", - цитирует РИА Новости сообщение мэра Миласа Мухаммента Токата.

Других обстоятельств случившегося пока нет.

Напомним, что ранее власти Турции информировали о том, что до сих пор идет тушение еще 14 очагов пожаров на юге страны. В том числе девять - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Число пострадавших от стихии приближается к 900, погибли восемь человек.

В мире Ближний Восток Турция

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