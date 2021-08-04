Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 326 млн рублей

Центральная избирательная комиссия на заседании дополнительно выделила более 326 миллионов рублей избирательным комиссиям на организацию выборов депутатов Госдумы. Такое постановление принято на заседании ЦИК 4 августа.

"В целях организации и проведения голосования избирателей на выборах депутатов Госдумы, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях, с использованием воздушного транспорта... ЦИК постановляет утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов на подготовку и проведение выборов", - говорится в тексте постановления.

В связи с использованием воздушного транспорта в отдаленных и труднодоступных местностях 10 региональных избиркомов получат 244 миллионов 219 тысяч 600 рублей. Как отметил зампред Центризбиркома Николай Булаев, эти средства выделены в соответствии с запросом избирательных комиссий субъектов федерации. Еще одним постановлением 27 избиркомам выделено 82 миллионов 382 тысяч 100 рублей на обновление технического оборудования, в том числе ящиков для голосования.