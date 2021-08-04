К концу года половина заявок на кредит будет подаваться через Госуслуги

Доля заявок на кредит, поданных россиянами с помощью портала госуслуг, к концу 2021 года составит 50%. Такой прогноз "РГ" дали банки - участники проекта "Цифровой профиль". Уже сейчас показатель превышает 30%, тогда как в начале запуска проекта доля составляла не более 20%, сообщили они "РГ". По словам банкиров, время заполнения заявки на ссуду в рамках проекта сокращается примерно на треть.

В настоящее время, по данным Банка России, участниками проекта "Цифровой профиль", являются 19 банков, 4 страховые компании и 2 микрофинансовые организации. Они предоставляют клиентам возможность проходить авторизацию для получения их услуг с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Учетная карточка ЕСИА есть у всех пользователей портала госуслуг. Она создается при регистрации на сайте, подтверждается и затем используется для получения госуслуг. "Цифровой профиль" позволяет гражданам пройти проверку в рамках заполнения кредитной анкеты и/или получения кредита или микрозайма, а также оформления гражданами полисов ОСАГО и КАСКО "в один клик": участники проекта дают возможность авторизации через ЕСИА.

При подаче заявки на получение кредита в банках-участниках проекта возникает окно "Авторизация через госуслуги". Для того, чтобы пройти проверку без лишней бумажной волокиты, нужно выбрать кнопку "авторизоваться".

"Формирование безбарьерной среды равного доступа в финансовых организациях стало одним из приоритетов для мегарегулятора", - отметили в пресс-службе Банка России.

Официальные представители Минцифры указали, что "Цифровой профиль" - удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе защищенной государственной платформы.

Из 19 банков - участников проекта "Цифровой профиль" на запрос "РГ" ответили 5 - "Русский стандарт", Промсвязьбанк, Абсолют-банк, РНКБ и "Кредит Европа банк".

"Мы отмечаем более высокий уровень конверсию в заявку, в 2 раза выше, чем по стандартному процессу заполнения анкеты", - рассказали "РГ" в пресс-службе Абсолют-банка. Кроме того, по данным заявкам наблюдается повышенный уровень одобрения на 20% выше, чем по стандартной схеме, уточнили в кредитной организации.

Остальные банки подтвердили тренд.

"Благодаря "Цифровому профилю" при подаче заявки на кредит можно не вводить данные вручную, а применить автозаполнение, авторизовавшись через портал госуслуг, - уточнили в пресс-службе "Русского стандарта". - Вся нужная информация загрузится автоматически из государственных систем, что позволит совершать юридически значимые действия без необходимости предоставлять оригиналы документов. Сервис доступен пользователям портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись".

По словам официальных представителей Промсвязьбанка, потенциальному заемщику не нужно вручную вводить данные паспорта, ИНН, СНИЛС и др.

"У кредитных организаций есть возможность с согласия заемщика оперативно получать достоверные данные из государственных информационных систем, быстрее проводить скоринг и выносить кредитное решение, а клиентам не нужно собирать документы для подтверждения доходов, - уточнили в ПСБ. - В настоящее время мы расширили функционал сервиса - в качестве документа, подтверждающего доходы заемщика, банк использует выписку из ПФР о состоянии индивидуального лицевого счета, что позволяет точнее оценивать уровень доходов заемщика и адекватную для него кредитную нагрузку. Использование сервиса "Цифровой профиль" будет с каждым годом активнее проникать в кредитование, учитывая, как растет и наполняется число официальных баз данных и какие возможности для экономии временных и финансовых ресурсов открывают подобные технологии банкам и потребителям".

В пресс-службе РНКБ отметили, что в перспективе клиентам, которые подадут заявку на кредит через "Цифровой профиль", не нужно будет подтверждать свой доход и данные о трудовой деятельности документально - банк получит необходимые сведения через госуслуги.

30% от всех клиентов с интернет-заявками на кредитные карты предпочли подтвердить персональные данные через госуслуги, указали в "Кредит Европа банке". К концу года общее количество данных согласий в рамках "Цифрового профиля" достигнет 7,2-7,2 млн записей, уточнили в Абсолют-банке.

"Формат идентификации через Госуслуги весьма удобен пользователям, - считает директор отдела рейтингов кредитных институтов АО "Эксперт РА" Иван Уклеин. - Порядок действий аналогичен тому, как мы можем зайти в личный кабинет налогоплательщика, нажав кнопку "Авторизоваться через Госуслуги". То есть в рамках подачи заявки потенциальному заемщику не нужно заполнять многочисленные поля (ФИО, паспортные данные, СНИЛС и прочее), а кредитору не нужно тратить ресурсы на идентификацию клиента и перепроверку введенной информации по базам данных. Тем не менее подобный порядок подачи заявки на кредит/займ у клиента может вызывать опасения относительно устойчивости и безопасности соответствующей инфраструктуры с точки зрения потенциальных взломов и утечек персональных данных".

Впрочем, клиентам нужно проявлять осторожность: как сообщили в Zecurion, мошенники могут взломать аккаунт пользователя на госуслугах, поменять персональные данные и взять кредит или микрозайм, используя эту информацию.