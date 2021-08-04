Как Беларусь и Россия сообща преодолевают санкции Запада

Коварные пандемия и санкции не выбили из колеи белорусскую экономику, на помощь пришли россияне.

Вот лишь один пример - сотрудничество открытого акционерного общества "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" и его многочисленных российских партнеров. За эти полгода поставки россиянам возросли примерно на 20 процентов, а доля России в общем экспорте белорусской металлургической продукции увеличилась с 18 до 23 процентов.

- Мы постоянно мониторим ситуацию, - поясняет первый заместитель генерального директора Белорусского металлургического завода Анатолий Волков. - В России у нас разветвленная товаропроводящая сеть, она обслуживает сотни потребителей нашей продукции. Никто не хочет отказываться от нее в угоду на­думанным политическим требованиям некоторых стран к Беларуси. Высокое качество нашей продукции, выгодная логистика, многолетние деловые связи способствуют тому, чтобы сохранять и развивать сотрудничество...

Особенно динамично растут поставки белорусских стальных бесшовных труб. Эта инновационная продукция оказалась востребованной в России на фоне оживления нефтяной отрасли, при разработке новых месторождений. К примеру, в ходе недавнего VIII Форума регионов Беларуси и России БМЗ заключил контракты с тремя ведущими российскими фирмами на общую сумму 18 млн долларов. До конца года им будет отгружено 12 тысяч тонн бесшовных труб и арматурного проката. За четыре первых месяца года в Россию уже реализовано 125 тысяч тонн металлопродукции.

- Мы работаем с сервисными центрами по обслуживанию нефтедобывающих компаний, что позволяет исключить посредников и минимизировать издержки, - продолжает Анатолий Волков. - Важно и то, что наша продукция прошла в России процесс омологации, то есть сертифицирована на соответствие требованиям прочности, стойкости к коррозии и множеству других параметров.

Интересуюсь, насколько комфортно БМЗ чувствует себя на российском рынке. Оказывается, завод находится в равных условиях с другими товаропроизводителями, поскольку внешнеторговые процедуры регламентированы в рамках ЕАЭС. Это при том, что для БМЗ российский рынок стратегический не только в силу больших объемов продаж, но и потому, что предприятие получает оттуда существенную долю сырья - металлолома.

Это жизненно важная позиция и для предприятий российской электрометаллургии. Именно поэтому правительство РФ приняло меры по регламентации экспорта металлолома. Беларусь не подпадает под введенные ограничения в виде вывозных пошлин, и в этом видится одна из мер поддержки белорусской экономики в нынешних непростых условиях. Об этом недавно заявил и президент России Владимир Путин.

За эти полгода поставки белорусских металлургов россиянам возросли на 20 процентов

В свою очередь белорусские металлурги совершенствуют продукцию с учетом требований российских потребителей. Так, освоение шельфовых месторождений нефти повысило спрос на трубы из нержавеющей стали, способные работать в агрессивных условиях. В конце прошлого года БМЗ освоил выпуск нового вида таких изделий, недавно завершил поставку российскому партнеру партии в тысячу тонн инновационных труб. На очереди - изготовление труб с резьбой и соединительными муфтами, что значительно облегчит и ускорит их монтаж непосредственно на месторождении. Всего же трубопрокатный цех БМЗ способен в зависимости от запросов покупателей выпускать до 500 видов продукции.

Тем временем

Страны ЕС нарастили закупки белорусских бесшовных труб и другой наукоемкой металлопродукции. В числе ведущих покупателей и фирмы США. В этой связи вспоминается 2010 год, когда также предпринимались попытки оказать на Беларусь экономическое давление, однако они практически не коснулись инновационной металлургической продукции. В противном случае от прекращения поставок в наибольшей степени пострадала бы сама западная экономика. И сегодня руководители ведущих предприятий Европы и Америки в один голос заверяют завод в стремлении сохранить и расширить многолетние деловые контакты. В то же время БМЗ наращивает присутствие на рынках стран Азии и Африки, дистанцировавшихся от политики экономического давления на Беларусь.