Вот что рассказывают ученые и старожилы Севера, которые, как вы понимаете, лучше всех знакомы с писклявыми гадами.

- Чтобы спасти от гнуса оленей, устраиваем дымокур, то есть ставим несколько печек рядом со стадом животных и постоянно их топим, - говорит сын потомственного оленевода Владимир Айваседа, живущий на таежном стойбище в Югре. - Когда мы ложимся спать, ночью у каждого над кроватью что-то типа палатки-полога из плотной сетки, ими же закрыты окна и двери, иначе уснуть невозможно.

Но вот днем, как признался Владимир, на комаров абсолютно не реагируют, с годами уже выработался к ним иммунитет.

В северных городах территории специально обрабатывают от комаров, чтобы можно было спокойно гулять. А недавно в Югре, в небольшом городке Покачи, решили опробовать новый метод борьбы с гнусом. Здесь при благоустройстве прибрежной зоны озера Молодежное в качестве эксперимента думают установить ультразвуковые и пахучие ловушки для насекомых. Такие приборы выпускаются обычно для работы в помещениях. Но, как сказал глава Покачей Владимир Степура, он обсудил с производителями возможность применения их и на улице.

Еще один интересный метод борьбы с комарами внедрили на Ямале. Учитывая то, что этих насекомых привлекает выдыхаемый человеком углекислый газ, там установили специальные ловушки. Устройство, выделяя тепло и углекислый газ, имитирует пары выдыхаемого человеком воздуха. В ловушки устремляются комары и мошки, при подлете их затягивает внутрь сильным вентиляционным потоком и убивает электрическим разрядом. Число уничтожаемых кровососущих исчисляется сотнями тысяч. Проблема в том, что ловушка довольно дорогая, стоит не меньше миллиона, а действие ее распространяется от силы на один жилой квартал. Конечно, главная причина войны с комарами там - это опасность распространения малярии. В России случаи заражения малярией - редкость. Но комар является переносчиком и целого ряда других опасных заболеваний - гельминтоза, туляремии, лихорадки и т.д. Но все же, как говорят ученые, истреблять всех подчистую нельзя.

Комары играют важную роль в опылении, служат пищей для птиц и летучих мышей, а их личинками питаются рыбы и лягушки. Уничтожение комаров повлечет за собой изменения в пищевой цепи.

Конкретно

Сколько живет комар?

Чем выше температура воздуха, тем меньше. При 20 самка проживет порядка 42 дней, а при понижении до 10 срок жизни увеличится до 115 дней. Самцы живут в два раза меньше.

Почему у них такой противный писк?

Рождается писк комара из-за частых взмахов крыльями. Пищать комару на самом деле невыгодно, потому что кровососу куда как полезнее подкрадываться к своей жертве незамеченным.

Сколько крови комар выпивает у человека за раз?

От 0,002 до 0,005 мл. Все зависит от того, насколько голодна комариха. Ведь пьют кровь исключительно самки комаров. Причем комары не сосут кровь. У них нет органа, позволяющего это делать. Комар протыкает кожу своим хоботком, и кровь сама поступает к нему под давлением. При этом комар впрыскивает в жертву особое вещество, которое не позволяет сворачиваться крови. Именно оно вызывает зуд и раздражение.

Химическое оружие

Сами улетят

Комары очень восприимчивы к запахам, что помогает в борьбе против них. Например, они не любят запах помидорной ботвы, свежих листьев грецкого ореха, цветов базилика, черемухи, веток бузины, пырея, аниса, гвоздики, валерианы, эвкалипта, лаванды, чабреца, герани, мяты, кедрового масла, берестяного дегтя.