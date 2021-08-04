Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp

В Роскачестве назвали три основные модели, которые используют мошенники при попытке обмануть россиян через самый популярный мессенджер - WhatsApp. По словам экспертов, типы фишинговых сообщений и ссылок повторяются, различаются только мотивации, которые зависят от информационного контекста.

"Кликнуть на ссылку убеждают, например, чтобы узнать последнюю информацию о COVID или же о новых выплатах от государства - "как раз для таких людей, как вы" или узнать детали выгодной акции от известной компании", - заявили в Роскачестве.

Кроме того, у взломщиков популярны сообщения якобы от самой WhatsApp или Facebook. Обычно в них говорится о необходимости установить новую версию программы, ввести свои данные или забрать приз.

Относительно новая и вместе с тем классическая схема обмана - конвертация, когда в сети появляется сообщение о несуществующей акции по типу мгновенной лотереи. Жертве предлагают перейти на специальный сайт, где ей сообщают о выигрыше. При этом для его получения необходимо оплатить небольшую сумму (в 50-100 раз меньше якобы выигранного).

"Если вам неожиданно пришел файл или странная ссылка от знакомого человека, сперва удостоверьтесь, что это действительно он, а не злоумышленник, взломавший аккаунт. И всегда пользуйтесь антивирусом, который в большинстве случаев поможет предотвратить угрозу. Но даже он не дает стопроцентной гарантии, так что бдительность - прежде всего", - добавил заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов.

WhatsАpp является наиболее популярным мессенджером среди мошенников. По данным "Лаборатории Касперского", 83% всех фишинговых атак в мессенджерах приходятся именно на него, на втором месте - Viber (10%).