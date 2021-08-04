Правила

Как россиянке в Беларуси запретить выезд ее ребенка из России за границу?

"Мой несовершеннолетний сын сейчас живет с моим бывшим мужем, отцом ребенка, в России. Я россиянка, но работаю и живу в Беларуси. Муж собирается за границу и хочет забрать ребенка с собой. Я против. Как мне в Беларуси запретить выезд ребенка за границу? Зинаида Д.".

В России в 2019 году вступил в силу новый порядок подачи и учета заявлений о несогласии на выезд ребенка за границу. Он утвержден Приказом МВД России от 11.02.2019 N 62.

Теперь заявление нужно подавать в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД. Заявители, постоянно проживающие за пределами России, могут подать заявление в дипломатическое представительство или в консульское учреждение РФ. Заявление и копии документов будут направлены почтой в территориальный орган МВД России по месту жительства или пребывания несовершеннолетнего гражданина. Напомним: в отношении его подается заявление для последующего рассмотрения и учета.

Чтобы запретить выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы России, помимо заявления требуются документ о гражданстве ребенка, паспорт или загранпаспорт, а также подтверждение родительских прав - например, свидетельство о рождении или его копия.

Как только ваше заявление будет получено органами МВД, его зарегистрируют в течение одного рабочего дня. Пять дней отводится для его рассмотрения. Если все в порядке, то данные о запрете на выезд внесут в общую базу МВД и отправят в Департамент пограничного контроля ФСБ. На основании заявления погранслужба внесет в список информацию о запрете права на выезд ребенка за границу. Оспорить запрет можно в суде.

Документы

Как россиянину получить СНИЛС в Беларуси?

"Мой отец белорус, а мама русская. Я родился и вырос в Минске, но у меня российское гражданство. Хотел зарегистрироваться на сайте госуслуг РФ, но нужен СНИЛС. Как мне его получить и могу ли я сделать это в Минске?Валентин О.".

Россиянину СНИЛС присваивается при регистрации в ПФ России в системе индивидуального (персонифицированного) учета его данных, указанных им при заполнении формы "Анкета зарегистрированного лица".

Граждане без СНИЛСа для его получения подают заполненную анкету в любой территориальный орган Пенсионного фонда России лично либо через своего представителя, полномочия которого нотариально удостоверены. Можно направить анкету почтой по адресу: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, ГСП-1. Анкета может быть направлена в Пенсионный фонд России по факсу на номер +7 (495) 987-80-70 или через онлайн-приемную на официальном сайте ПФР - pfrf.ru.

Если вы не можете приехать в Россию, вам необходимо заполнить анкету (ее бланк может быть распечатан с интернет-сайта ПФР) и отправить ее удобным для вас способом.

Обратите внимание: анкета заполняется буквами русского алфавита, разборчивым почерком, без исправлений - на основании документа, удостоверяющего личность гражданина. Правильность указанных в анкете сведений подтверждается подписью гражданина (нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется). При направлении анкеты по почте к ней прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (достаточно приложить копии страниц, подтверждающих информацию, указанную в анкете). Верность копий должна быть засвидетельствована в соответствии с действующим российским законодательством в области нотариата. Для получения из Пенсионного фонда России документа, содержащего информацию о номере индивидуального лицевого счета гражданина, к анкете необходимо также приложить заявление в произвольной форме с указанием почтового адреса либо адреса электронной почты. За дополнительными разъяснениями необходимо обращаться по телефону ПФ РФ +7 (495) 987-80-30.

Оружие

Может ли россиянин взять в Беларусь травматическое оружие?

"Друг хочет поехать поохотиться в Беларусь. Едем с ним первый раз. Я не охотник, еду в качестве водителя, но у меня есть травматическое оружие. Знакомые сказали, что с ввозом оружия в Беларусь строго, а травматику якобы вообще нельзя ввозить. Так ли это? У меня есть официальное разрешение на оружие.Семен У.".

Оборот огнестрельного оружия травматического действия и травматических патронов на территории Беларуси запрещен. Разрешение на владение таким оружием, выданное российскими органами, в Беларуси не действует.

Незаконный оборот травматического оружия, включающий хранение, перевозку или ношение, и боеприпасов влечет ответственность по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса РБ. Санкции предусматривают: наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет; арест на срок до шести месяцев; ограничение свободы на срок до пяти лет; лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. Запрещено в индивидуальном порядке ввозить в Беларусь охотничье оружие. Чтобы поохотиться, необходимо обратиться к турагенту на территории Беларуси и заключить договор на проведение охотничьего тура. Турагент сам будет обращаться в ОВД для оформления разрешительного документа для временного ввоза охотничьего оружия.

Оружие должно быть вывезено из страны по окончании охотничьего тура. Нарушение сроков вывоза оружия и боеприпасов, а также порядка их ввоза влечет за собой наказание в установленном законом порядке.