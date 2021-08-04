Когда россияне и белорусы пересядут на беспилотные автомобили

Смотреть в окно, читать или спать за рулем движущегося беспилотного автомобиля можно уже сейчас. Технологически автомобили готовы без водителя не только работать в закрытых карьерах, но и ездить по улицам городов. В России тестируют беспилотное такси, а в Беларуси - беспилотные самосвалы, рассказали "СОЮЗу" представители IT-индустрии. Но для запуска высокоавтоматизированного транспорта в свободное плавание нужно создать новое законодательство.

Разработкой беспилотных технологий в России еще около десяти лет назад занялись сразу несколько коммерческих компаний и научных институтов, например "Яндекс", КАМАЗ, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ). Государство оказывает поддержку. Для взаимодействия бизнеса, экспертов и государства создали некоммерческое объединение Национальную технологическую инициативу (НТИ) "Автонет".

Результатом совместной работы стал эксперимент по тестированию высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования, который в России стартовал еще в 2018 году. Беспилотники уже ездят в Самаре, Курске, Волгограде, Московской области и Санкт-Петербурге, рассказывает представитель НТИ "Автонет" Вероника Коршикова. Беспилотные технологии в России сейчас, как в Китае, США и европейских странах, находятся в высокой степени готовности, отмечают в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).

Но в этой гонке победит не та страна, которая первой разработала технологию, а та, которая первой обеспечит ее массовое коммерческое использование.

Компания "КАМАЗ" разрабатывает грузовые беспилотники под конкретные задачи. Например, совместно с "Газпром нефтью" создали автомобиль - челнок без кабины для перевозки грузов на закрытых территориях, где риски минимальны и нет высокой интенсивности движения.

Это же направление развивают и в Беларуси. В прошлом году компания "БелАЗ" начала тестировать самосвалы грузоподъемностью 130 тонн с удаленным управлением на своем автодроме и на угольном разрезе в России, в Хакасии. Использование беспилотной спецтехники для работы в трудных условиях, где к тому же тяжело найти водителей, будет очень востребовано, считают эксперты.

Но все же это беспилотный транспорт для закрытых территорий. Чтобы вывести его на дороги общего пользования, потребуется совершенствовать технологии. "Накопленный опыт уже позволяет запускать автомобили без человека за рулем в условиях небольшого города", - говорит представитель компании "Яндекс". Беспилотные автомобили могут распознавать все объекты на дороге. Теперь самое главное - научить систему понимать, кто куда дальше поедет, то есть прогнозировать дорожную ситуацию, говорят в компании.

Сейчас "Яндекс" имеет около 170 беспилотных автомобилей. Из них 150 автомобилей тестируется в России, а остальные в Израиле и США. Пока в таких машинах за рулем всегда находится страхующий инженер. Он не управляет машиной, но всегда может прийти на помощь роботу.

Внедрять беспилотники можно в двух вариантах. Во-первых, через создание специальной инфраструктуры для высокоавтоматизированного транспорта, то есть дорог, оснащенных датчиками. В некоторых регионах России уже развернуты пилотные зоны для отработки сценария взаимодействия такой "умной" дороги с беспилотными автомобилями. Есть и дороги общего пользования с необходимой инфраструктурой для беспилотников. Это Центральная кольцевая автодорога в Подмосковье и трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург "Нева".

Второй вариант - это беспилотники, которые никак не зависят от внешних факторов. Как поясняют в "Яндексе", их автомобилям как раз не нужны никакие внешние источники данных, будь то мобильная связь, интернет, GPS, данные от других автомобилей или центра управления. По этому пути развития идет основная часть индустрии беспилотного транспорта, говорят в компании.

Но тут есть свои сложности. Робота можно научить ездить по правилам, и он не будет их нарушать. Однако строго по правилам в реальных условиях ездят, увы, не все. Потому беспилотным системам требуется адаптация.

Это вполне посильная задача для беспилотных систем, говорят специалисты. Уже сейчас беспилотники в принципе могут даже без страхующего инженера ездить по небольшому городу. А лет через пять они станут без проблем самостоятельно ориентироваться в мегаполисах. Но нужно, чтобы к этому было готово и законодательство.

Лет через пять беспилотники станут без проблем ориентироваться в мегаполисах

В России подготовлен план внедрения беспилотников, по которому предполагается постепенно запускать такие автомобили без присутствия человека в кабине. Правда, требуется внести изменения в действующее постановление правительства, которое регулирует процесс тестирования таких автомобилей.

Есть и другой законодательный тренд. Принят закон об экспериментальных правовых режимах. Он регламентирует работу инновационных компаний, в том числе и тех, что занимаются беспилотниками. По этому закону вполне возможно постепенно отстранять человека от управления автомобилем и переходить к коммерческой эксплуатации беспилотников.

"Регуляторный разрыв", когда развитие технологий объективно обгоняет их регулирование, ощущают все страны, отмечают эксперты. Каждая страна преодолевает его по-своему. Россия и Беларусь могут решать этот вопрос совместно.

Минтранс России и российский бизнес запустили проект "Беспилотные логистические коридоры", который предполагает создание дорог, подготовленных для проезда беспилотников. Высокоавтоматизированные грузовики запустят на трассе М-11. Протестированные решения и проработанная нормативная база позволят расширить проект на 20 тысяч км автотрасс, то есть сформировать беспилотные логистические коридоры по России. В перспективе к этому проекту смогут подключиться и транзитные магистрали Беларуси, указывают в ЦТЛ.