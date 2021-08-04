Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов

Наличие наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ никак не определяет легитимность и демократичность выборов, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ распространили заявление о том, что не станут направлять наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Глава БДИПЧ Маттео Мекаччи сообщил, что для организации важна возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей.

"Насколько мне известно, количественные ограничения касаются всех без исключения миссий наблюдения и связаны исключительно с антиковидными мероприятиями. Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же, насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации", - сказал Косачев ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что отсутствие или присутствие наблюдателей от БДИПЧ "никак не определяет легитимность выборов и их демократичность".