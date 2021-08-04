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4 августа 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 3 августа 2021 года № 502 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.2.2 слова "С 1 сентября 2020 года разрешить" заменить словом ""Разрешить";

в пункте 1.2.4 слова "С 1 сентября 2020 года" заменить словами "С 1 сентября 2021 года";

пункт 1.2.6 дополнить абзацем следующего содержания:

""Установить, что по заявлению родителей (законных представителей) ребенок может не посещать по семейным обстоятельствам образовательную организацию, реализующую программы дошкольного образования, при этом родительская плата за дни непосещения государственных организаций не взимается.";

дополнить пунктом 1.2.7 следующего содержания:

"1.2.7. Организовать 1 сентября 2021 года торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, с учетом эпидемиологической обстановки в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 120 обучающихся (воспитанников);

количества приглашенных лиц на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 120 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 2, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 300 обучающихся (воспитанников);

количества приглашенных лиц на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 300 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 3, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 500 обучающихся (воспитанников);

количества приглашенных лиц на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 500 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).";

в пункте 1.3.2 слова "С 1 сентября 2020 года разрешить" заменить словом "Разрешить";

в пункте 1.3.4 слова "С 1 сентября 2020 года" заменить словами "С 1 сентября 2021 года";

пункт 1.3.6 изложить в следующей редакции:

"1.3.6. С 1 сентября 2021 года обеспечить получение обучающимися образовательных организаций Ленинградской области, указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области", получающими образование в дистанционной форме в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наборов пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) на основании заявления родителей (законных представителей).";

дополнить пунктом 1.3.7 следующего содержания:

"1.3.7. Организовать 1 сентября 2021 года торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, с учетом эпидемиологической обстановки в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 120 обучающихся (воспитанников);

количества приглашенных лиц на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 120 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 2, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 300 обучающихся (воспитанников);

количества приглашенных лиц на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 300 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 3, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 500 обучающихся (воспитанников);

количества приглашенных лиц на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 500 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).";

дополнить пунктом 1.37 следующего содержания:

"1.37. Руководителям государственных организаций Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, и образовательных организаций иных форм собственности, в том числе муниципальной, с 1 сентября 2021 года не допускать работников, сотрудников на рабочее место при отсутствии у них:

документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка);

заключения иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления о наличии временного или постоянного медицинского отвода от вакцинации;

документов, подтверждающих факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев;

отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа до выхода на рабочее место.";

приложение 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить в следующей редакции:


"Приложение 1 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573


Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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