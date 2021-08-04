Лучшие соцпрактики регионов ПФО обсудят на окружном форуме "Сообщество"

Представители общественных организаций Приволжья встретятся на форуме "Сообщество" в Саранске 24 и 25 августа. Столица Республики Мордовия впервые станет местом проведения форума Общественной палаты РФ.

"Социальные лифты: создание возможностей для самореализации" - основная тема форума в Саранске. Участники обсудят действующие в регионах механизмы для профессионального и личностного роста, образовательные программы и конкурсы по поиску и поддержке талантов, работу центров профессиональных компетенций и существующие практики развития кадрового потенциала.

Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты Российской Федерации: "Мы рады, что один из региональных форумов "Сообщество" впервые пройдет в Мордовии. Тема форума неслучайна: на территории Республики недавно прошел конкурс "Моя Мордовия" - первый кадровый проект на территории ПФО. На форуме "Сообщество" участники конкурса смогут поделиться опытом с активистами из других регионов. Мы в свою очередь поможем тиражировать лучшие практики социальных лифтов, чтобы молодые люди могли реализовывать себя, опираясь на свой талант и энергию".

Иван Капитонов, Председатель Общественной палаты Республики Мордовия: "Выбор Мордовии в качестве площадки для проведения форума "Сообщество" говорит о серьезном вкладе общественных организаций и активных жителей республики в формирование гражданского общества. Социальные лифты в регионе позволяют каждому талантливому и трудоспособному человеку со светлой головой и желанием реализовать себя получить поддержку, которую он заслуживает. Мы будем рады поделиться на форуме своим опытом в сфере взаимодействия власти, общественных структур и бизнес-сообщества с нашими коллегами со всего Приволжья и из других регионов".

В экспертных сессиях форума "Сообщество" примут участие члены федеральной и региональных общественных палат, руководители некоммерческих организаций Приволжского федерального округа и приглашенные эксперты. Среди тематических треков - "Экономика регионов", "Внутренний туризм", "Развитие села", "Межнациональные отношения", "Деятельность ОНК".

К участию в форуме приглашаются все активные граждане, заинтересованные в качественных изменениях жизни российского социума. В дни "Сообщества" для его посетителей традиционно будет работать выставка успешных социальных проектов, на которой региональные НКО представят свои лучшие социально ориентированные практики.

Мероприятия форума "Сообщество" пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и ограничений, принятых в Мордовии.

Регистрация участников доступна по ссылке.