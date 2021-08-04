Лучшие соцпрактики регионов ПФО обсудят на окружном форуме "Сообщество"

Новости

Итальянцы выиграли золото в командной гонке на треке с мировым рекордом 13:11
ВЦИОМ: Россияне чаще выбирают отечественное шампанское 13:11
Армия Израиля ответила на ракетный обстрел со стороны Ливана 13:09
В Петербурге за кражу у пенсионера 10 млн руб. задержан "сотрудник банка" 13:08
Осенью и зимой в Германии продолжат носить защитные маски 13:05
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом 13:05
Ученые нашли микробов, изучение которых поможет редактировать ДНК 13:00
Свердловские власти объяснили повышение цен на овощи засухой 12:59
Андрей Бочкарев: До конца года в столице откроется 10 станций метро 12:52
Мошенники выманили у 92-летнего пенсионера десять миллионов рублей 12:50
Эксперт рассказал, что отличает современного хакера 12:50
ЦИК принял 200 тысяч заявок на голосование онлайн и по месту пребывания 12:49
Ректор МГУ Виктор Садовничий: Засурский воспитывал не просто журналистов, а личности 12:48
Российская скалолазка заплакала после неудачной попытки на Олимпиаде 12:43
Избиркомы в регионах дополнительно получат от ЦИК более 326 млн рублей 12:40
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp 12:35
Памфилова: Почти половина членов избиркомов привита от коронавируса 12:25
В полиции Украины объяснили, почему участник АТО захватил правительство 12:22
Андрей Бочкарев: С начала года в столице из запланированных на год 8,5 миллионов квадратных метров недвижимости введено в строй 7 миллионов 12:18
Оба машиниста столкнувшихся в Чехии поездов погибли 12:16
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии 12:15
В Волгограде нашли тайник с оружием и боеприпасами 12:09
Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму 11:52
Оперштаб: В Москве выявлено 2 502 новых случая COVID-19 11:51
В Киеве задержали угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 11:55
Рубрика: Общество

Лучшие соцпрактики регионов ПФО обсудят на окружном форуме "Сообщество"

Представители общественных организаций Приволжья встретятся на форуме "Сообщество" в Саранске 24 и 25 августа. Столица Республики Мордовия впервые станет местом проведения форума Общественной палаты РФ.

"Социальные лифты: создание возможностей для самореализации" - основная тема форума в Саранске. Участники обсудят действующие в регионах механизмы для профессионального и личностного роста, образовательные программы и конкурсы по поиску и поддержке талантов, работу центров профессиональных компетенций и существующие практики развития кадрового потенциала.

Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты Российской Федерации: "Мы рады, что один из региональных форумов "Сообщество" впервые пройдет в Мордовии. Тема форума неслучайна: на территории Республики недавно прошел конкурс "Моя Мордовия" - первый кадровый проект на территории ПФО. На форуме "Сообщество" участники конкурса смогут поделиться опытом с активистами из других регионов. Мы в свою очередь поможем тиражировать лучшие практики социальных лифтов, чтобы молодые люди могли реализовывать себя, опираясь на свой талант и энергию".

Иван Капитонов, Председатель Общественной палаты Республики Мордовия: "Выбор Мордовии в качестве площадки для проведения форума "Сообщество" говорит о серьезном вкладе общественных организаций и активных жителей республики в формирование гражданского общества. Социальные лифты в регионе позволяют каждому талантливому и трудоспособному человеку со светлой головой и желанием реализовать себя получить поддержку, которую он заслуживает. Мы будем рады поделиться на форуме своим опытом в сфере взаимодействия власти, общественных структур и бизнес-сообщества с нашими коллегами со всего Приволжья и из других регионов".

В экспертных сессиях форума "Сообщество" примут участие члены федеральной и региональных общественных палат, руководители некоммерческих организаций Приволжского федерального округа и приглашенные эксперты. Среди тематических треков - "Экономика регионов", "Внутренний туризм", "Развитие села", "Межнациональные отношения", "Деятельность ОНК".

К участию в форуме приглашаются все активные граждане, заинтересованные в качественных изменениях жизни российского социума. В дни "Сообщества" для его посетителей традиционно будет работать выставка успешных социальных проектов, на которой региональные НКО представят свои лучшие социально ориентированные практики.

Мероприятия форума "Сообщество" пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и ограничений, принятых в Мордовии.

Регистрация участников доступна по ссылке.

Общество Соцсфера

Главное сегодня

Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии
Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел