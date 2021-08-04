Маск признался, что вдохновляется российскими разработками

Изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе и российскими разработками.

В интервью сайту Everyday Astronaut Макс рассказал, что проводит много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей, ведь в России ими занимаются уже давно. "Есть замечательные российские двигатели", - цитирует РИА Новости бизнесмена.

По словам Маска, по сравнению с существующими российскими проектами, усовершенствования в его двигателе - минимальны.

Raptor - жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде, Маск рассчитывает применять его на корабле Starship.