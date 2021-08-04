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Рубрика: В мире

Маск признался, что вдохновляется российскими разработками

Фото: AFP/Christophe Gateau Фото: AFP/Christophe Gateau
Фото: AFP/Christophe Gateau

Изобретатель, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе и российскими разработками.

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В интервью сайту Everyday Astronaut Макс рассказал, что проводит много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей, ведь в России ими занимаются уже давно. "Есть замечательные российские двигатели", - цитирует РИА Новости бизнесмена.

По словам Маска, по сравнению с существующими российскими проектами, усовершенствования в его двигателе - минимальны.

Raptor - жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде, Маск рассчитывает применять его на корабле Starship.

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