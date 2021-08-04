Новости

На юге Челябинской области ликвидирован новый природный пожар 08:23
Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 августа 08:11
Борец Угуев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио 07:56
Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнется осень 07:56
Японка Есодзуми стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу 07:50
Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского "ошибкой для страны" 07:48
Жительницу Камчатки заподозрили в продаже лжесертификатов о вакцинации 07:48
В АТОР призвали к восстановлению международного туризма 07:36
ВОЗ: Более 4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю 07:21
Борец Найфонов вышел в полуфинал Олимпийских игр 07:10
Бастрыкин проконтролирует дело издевавшегося над волком депутата 06:41
Тяжельников: Пятая часть всех регистрируемых простуд приходится на лето 06:38
Бегунья Маклафлин победила на Олимпиаде с мировым рекордом 06:29
На Дону заработала система QR-кодов для ресторанов и МФЦ 06:16
Эксперты рассказали о растущих рисках для нефтяного рынка 06:00
Россиянка Овчарова сразится за бронзу в турнире по борьбе 05:55
Борец Сурков поборется за бронзу ОИ-2020 05:45
МИД Ирана отверг причастность военных страны к инцидентам с судами 05:33
Врач разрешила купаться и загорать после прививки от COVID-19 05:27
В Забайкалье после столкновения поездов произошла утечка топлива 05:26
Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады 05:17
Для жителей Сахалина запустили чартеры в Москву 05:11
Старт корабля Starliner к МКС вновь отложен 04:35
В двух поселках Хабаровского края сняли карантин по COVID-19 04:25
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда 04:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 07:12
Рубрика: Власть

Исполнительные листы по алиментам уйдут в прошлое

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Министерство юстиции планирует полностью отказаться от исполнительных листов. Так что в перспективе нельзя будет прийти в суд и получить документ на выплату алиментов. Хорошая новость: эксперты уверены, что получить деньги станет проще.
Жаль, что пока не принят закон, запрещающий родителям ссориться на глазах у ребенка. Фото: TatyanaGl / iStock Жаль, что пока не принят закон, запрещающий родителям ссориться на глазах у ребенка. Фото: TatyanaGl / iStock
Жаль, что пока не принят закон, запрещающий родителям ссориться на глазах у ребенка. Фото: TatyanaGl / iStock

В целом ведомство предлагает перейти на так называемую реестровую модель: будет создан реестр исполнительных документов, в котором судьи или любые уполномоченные лица будут делать специальные записи.

Фото: iStock
Алименты предложили взыскивать с доходов от продажи жилья

"Выдача на руки исполнительных документов и направление в Федеральную службу судебных приставов для исполнения органом, выдавшим исполнительный документ, больше не предполагается", - подчеркнули в минюсте.

Это значит, что женщина, которой бывший супруг обязан выплачивать алименты, не сможет принести исполнительный лист на работу мужчины. Однако работодатели, как предполагается, получат доступ к данному реестру. Так что женщине достаточно будет позвонить или написать письмо в бухгалтерию бывшего мужа, мол, посмотрите в реестре, там все про него сказано.

"Революционная идея создания Реестра исполнительных документов направлена на совершенствование и ускорение процесса исполнительного производства, - говорит член Ассоциации юристов России Артем Коростелев. - Доступ к цифровой информации о таком производстве получат не только должник и взыскатель, суды и приставы, но даже банки и работодатели должника. Идея, безусловно, позитивная, уходящая от бумажного оборота, по аналогии, как это сделано с медицинскими школьными справками".

Как подчеркивают в ведомстве, "Минюстом России совместно с ФССП России в рамках создания реестра исполнительных документов будут разработаны дополнительные механизмы защиты прав граждан от неправомерного списания денежных средств за долги, в том числе средств, на которые установлен запрет на взыскание". Иными словами, планируются технические меры, защищающие двойников должников (их полных тезок) от неприятностей. Будут защищены и алименты, которые получает женщина, от взыскания за какие-то ее долги.

Прямая речь

Елена Авакян, член Совета Федеральной палаты адвокатов:

Идея создания единого реестра исполнительных листов витала в воздухе уже много лет и, безусловно, заслуживает одобрения. Однако, чтобы система смогла эффективно функционировать, требуется дополнительная проработка подготовленных законодательных изменений.

Кассационный суд пояснил тонкости назначения алиментов задним числом

В части решения проблемы с взиманием долгов с двойников необходимы изменения требований к содержанию результативной части судебного акта, чтобы и в нем, и в исполнительном листе были указаны не только фамилия, имя и отчество гражданина, а также сведения о его уникальных идентификационных кодах - ИНН, СНИЛС. Для этого в обязанности судов необходимо вменить полную идентификацию лица, в отношении которого выносится решение. Сейчас истец указывает известные ему сведения об ответчике, которому приходит уведомление по последнему месту жительства, а потом уже приставы, имея только эту информацию, проводят розыск должника.

Поэтому уведомления о возбуждении дела в суде в отношении гражданина должно отображаться в его личном кабинете в Госуслугах, чтобы иметь возможность предотвратить ошибочное взыскание долга.

Власть Право Семейное право Разводы и алименты

Главное сегодня

Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России
Оппозиционная партия Грузии выступила за нормализацию отношений с Россией
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана
В Забайкалье после столкновения поездов произошла утечка топлива
Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому