Министерство юстиции планирует полностью отказаться от исполнительных листов. Так что в перспективе нельзя будет прийти в суд и получить документ на выплату алиментов. Хорошая новость: эксперты уверены, что получить деньги станет проще.

Жаль, что пока не принят закон, запрещающий родителям ссориться на глазах у ребенка. Фото: TatyanaGl / iStock

В целом ведомство предлагает перейти на так называемую реестровую модель: будет создан реестр исполнительных документов, в котором судьи или любые уполномоченные лица будут делать специальные записи.

"Выдача на руки исполнительных документов и направление в Федеральную службу судебных приставов для исполнения органом, выдавшим исполнительный документ, больше не предполагается", - подчеркнули в минюсте.

Это значит, что женщина, которой бывший супруг обязан выплачивать алименты, не сможет принести исполнительный лист на работу мужчины. Однако работодатели, как предполагается, получат доступ к данному реестру. Так что женщине достаточно будет позвонить или написать письмо в бухгалтерию бывшего мужа, мол, посмотрите в реестре, там все про него сказано.

"Революционная идея создания Реестра исполнительных документов направлена на совершенствование и ускорение процесса исполнительного производства, - говорит член Ассоциации юристов России Артем Коростелев. - Доступ к цифровой информации о таком производстве получат не только должник и взыскатель, суды и приставы, но даже банки и работодатели должника. Идея, безусловно, позитивная, уходящая от бумажного оборота, по аналогии, как это сделано с медицинскими школьными справками".

Как подчеркивают в ведомстве, "Минюстом России совместно с ФССП России в рамках создания реестра исполнительных документов будут разработаны дополнительные механизмы защиты прав граждан от неправомерного списания денежных средств за долги, в том числе средств, на которые установлен запрет на взыскание". Иными словами, планируются технические меры, защищающие двойников должников (их полных тезок) от неприятностей. Будут защищены и алименты, которые получает женщина, от взыскания за какие-то ее долги.

Прямая речь

Елена Авакян, член Совета Федеральной палаты адвокатов:

Идея создания единого реестра исполнительных листов витала в воздухе уже много лет и, безусловно, заслуживает одобрения. Однако, чтобы система смогла эффективно функционировать, требуется дополнительная проработка подготовленных законодательных изменений.

В части решения проблемы с взиманием долгов с двойников необходимы изменения требований к содержанию результативной части судебного акта, чтобы и в нем, и в исполнительном листе были указаны не только фамилия, имя и отчество гражданина, а также сведения о его уникальных идентификационных кодах - ИНН, СНИЛС. Для этого в обязанности судов необходимо вменить полную идентификацию лица, в отношении которого выносится решение. Сейчас истец указывает известные ему сведения об ответчике, которому приходит уведомление по последнему месту жительства, а потом уже приставы, имея только эту информацию, проводят розыск должника.

Поэтому уведомления о возбуждении дела в суде в отношении гражданина должно отображаться в его личном кабинете в Госуслугах, чтобы иметь возможность предотвратить ошибочное взыскание долга.