Минюст предлагает создать базу данных актуальных правовых актов

Министерство юстиции России подготовило поправки в государственную программу "Юстиция". В документе корректируются некоторые стратегические приоритеты развития правовых институтов.

В частности, предлагается создать электронную базу данных действующих нормативно-правовых актов.

"На сегодняшний день в Российской Федерации не существует единого государственного правового информационного ресурса - государственного эталонного контрольного банка юридически значимых цифровых нормативных правовых актов, содержащего все нормативные правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней в актуальном, структурированном и взаимосвязанном виде", отмечается в проекте.

В настоящее время чиновники, юристы-практики, предприниматели и самые обычные граждане пользуются информацией из коммерческих справочно-правовых систем. Нередко за нужные сведения приходиться платить, так как в открытом доступе есть не все. Оно и понятно: коммерческие системы должны на чем-то зарабатывать.

"В этих условиях одной из целей государственной политики в сфере юстиции является создание единого государственного систематизированного правового ресурса, содержащего все нормативные правовые акты в актуальном состоянии", подчеркивается в проекте.

Также в ведомстве рассказывают, что одной из социально ориентированных функций, возложенных на Минюст России, является развитие системы квалифицированной юридической помощи.

"Реализацию цифровой трансформации системы правовой помощи в Российской Федерации планируется осуществить путем создания федеральной государственной информационной системы "Правовая помощь", сказано в проекте.

Создание и развитие федеральной государственной информационной системы "Правовая помощь" обеспечат повышение доступности бесплатной юридической помощи, предоставление гражданам и всем участникам государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи единого цифрового пространства для правового информирования, правового просвещения и предоставления населению равного доступа к квалифицированной бесплатной юридической помощи, а также минимизируют случаи предоставления некачественной юридической помощи.

На портале помимо прочего планируется создать интерактивные карты судов, пунктов бесплатной юридической помощи, правоохранительных органов. Также будут представлены шаблоны обращений граждан в эти организации.