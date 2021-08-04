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04.08.2021 13:06
Рубрика: Общество

Минпросвещения: В России "практически нет" очередей в детсады

Текст: Айсель Герейханова
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что очередей в детские сады в стране уже почти нет. Об этом он сказал в ходе встречи с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

"Вы знаете, что до 2024 года мы должны построить 1300 школ. Мы ликвидируем третью смену, у нас уже практически нет очередей в дошкольных учреждениях, детских садах. И нам важно не допустить роста второй смены", - сказал он.

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Кроме того, Кравцов рассказал, что по решению президента расширен план по ремонту школ. "Начиная с 2022 года будет ежегодно отремонтировано 1500 зданий", - сообщил он.

Турчак, в свою очередь, рассказал, что во всех регионах будут созданы мониторинговые группы, которые отследят все этапы программы капремонта. Участвовать в приемке учебных заведений будут директора и родительские комитеты. Он также добавил, что в Минпросвещения передан реестр школ, нуждающихся в капремонте.

"Наша цель, чтобы уже в первые два года реализации этой программы максимальное количество школ были отремонтированы. Важным для школ является и вопрос надежных систем безопасности, в том числе антитеррористической", - подчеркнул Турчак.

Ранее Владимир Путин поручил Минпросвещению пересмотреть планы по капремонту в школах. Глава государства в ходе встречи с Кравцовым заявил, что ежегодно надо ремонтировать вдвое больше школ, чем предполагалось изначально.

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