Минтруд уточнил перечень запрещенных для женщин профессий

Чисто мужских профессий становится все меньше. Минтруд внес изменения в перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, на которых ограничивается применение женского труда.

Как уточнили "РГ" в минтруде, приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать по 1 марта 2028 года. В нефте- и газодобывающей промышленностях ограничения установлены только для таких профессий, как слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и ряда других профессий. "Ранее сфера металлообработки была для женщин под полным запретом. Теперь женщинам нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик. И то только если работы выполняются вручную", - пояснила "Российской газете" адвокат Софья Рубасская.

Также изменения претерпела авиационная промышленность. Из перечня запрещенных убраны профессии авиамеханика и техника по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам и другим.

Профессий, требующих физической силы, становится все меньше благодаря роботизации

Как подчеркнула "РГ" председатель Комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко, наконец-то устранена несправедливость, которая "ставила в тупик" девушек, которые отучились по специальности инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов): "Девушек учат по этим специальностям, но найти работу в гражданской авиации они не могли".

"Мы учли предложения работников и работодателей по сокращению перечня "неженских" работ и соответствующим приказом его скорректировали. Документ проработан совместно со сторонами социального партнерства, получены необходимые согласования, учтены рекомендации профильных специалистов. Мы постоянно ведем работу над актуализацией перечня и готовы обсуждать его дальнейшее изменение. В рамках Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 6 по 9 сентября в Сочи, запланирована специальная сессия по теме новых возможностей в "неженских" профессиях", - сообщил журналистам первый замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.