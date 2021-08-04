Минздрав исключил беременность из противопоказаний для вакцинации от коронавируса, а пациентов с онкологией рекомендовал прививать за две недели перед лечением или после него. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве пояснили, что в каждом отдельном случае решение о вакцинации женщин "в положении" должен принимать акушер-гинеколог. Она разрешена не ранее 22-й недели беременности и рекомендуется, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для будущего ребенка.

Так, беременным советуют привиться, если они попадают в группу риска по тяжелому течению коронавируса: то есть страдают ожирением, хроническими заболеваниями легких, почек, печени, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями. Из российских вакцин для применения у беременных разрешен только "Спутник V". Что касается людей с онкологическими заболеваниями, то вакцинация рекомендована большинству из них, подчеркнули в минздраве. Это связано с тем, что такие пациенты находятся в группе риска развития респираторных бактериальных и вирусных инфекций. При этом прививка препаратом "Спутник V" разрешена всем онкологическим больным, завершившим противоопухолевое лечение, по рекомендации врача ее можно сделать не позднее чем за две недели до лечения или хирургической операции.

Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко порекомендовал россиянам успеть привиться до осени. Во-первых, в сентябре закончится сезон отпусков и люди вернутся в привычные коллективы, а потому возникнет риск новых заражений. Ну а во-вторых, начнется подготовка к сезону гриппа, и часть ресурсов будет перенаправлена на профилактику этого заболевания. Министр напомнил, что прививка от коронавируса делается в два этапа с перерывом в 21 день, а иммунитет в процессе вакцинации формируется 42 дня с начала введения первого компонента вакцины.

"В идеале между вакцинациями от гриппа и коронавируса должен пройти месяц. Такой срок необходим, чтобы отследить реакцию на каждую вакцину и не перегружать организм", - рассказала "Российской газете" руководитель по амбулаторно-поликлинической помощи федерального научно-клинического центра ФМБА России Ирина Зыкова. Она обратила внимание, что в период пандемии COVID-19 вакцинация от гриппа особенно важна, так как оба заболевания приводят к нагрузке на организм, а при одновременном заражении могут привести к тяжелым осложнениям и летальному исходу.

В минздраве также напомнили о важности ревакцинации. В ведомстве подчеркнули, что повторную прививку необходимо делать спустя полгода после болезни или первой вакцинации. При этом не стоит ориентироваться на антитела, поскольку сегодня нет достоверных критериев, по которым можно было бы определить необходимый уровень антител, способный защитить от повторного заражения.

Каждые шесть месяцев прививаться придется до формирования у россиян коллективного иммунитета, затем иммунизация будет проводиться реже - один раз в год. Как пояснили в Роспотребнадзоре, чтобы инфекция стала управляемой, необходимо привить 60% граждан (около 69 млн человек), а чтобы остановить распространение коронавируса полностью, иммунитет к нему должен быть у 90% россиян.

По данным минздрава, вакцинацию от коронавируса сегодня завершили более 24 миллионов россиян, привито хотя бы одним компонентом свыше 36 миллионов. При этом за неделю темпы вакцинации увеличились на треть: число тех, кто впервые прививался, составило около 325 тысяч человек в день, а с учетом введения второго компонента вакцины - более 600 тысяч человек.