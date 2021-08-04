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04.08.2021 16:36
Рубрика: Власть

Мизулина: Лишение родительских прав станет крайней мерой по новому законопроекту

Текст: Дмитрий Гончарук
Осенью группа сенаторов внесет в Госдуму проект поправок в Семейный кодекс, в котором лишение родительских прав будет рассматриваться как крайняя мера. Об этом сообщила глава подкомитета Совета Федерации по гражданскому и семейному праву Елена Мизулина.

По ее словам, межведомственная рабочая группа по поправкам в Семейный кодекс РФ согласовала перечень концептуальных предложений, которые лягут в основу изменений. "В частности, согласован комплекс мер защиты ребенка, в том числе порядок отобрания ребенка на основании судебного решения как крайней меры его защиты", - приводит слова Мизулиной пресс-служба Совфеда.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
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Также согласована необходимость пересмотра оснований ограничения, лишения родительских прав. "Лишение родительских прав становится крайней мерой, а ограничение родительских прав становится профилактической мерой", - сообщила сенатор.

Удалось согласовать термины "семья" и "внутрисемейные отношения". "Это очень серьезное продвижение. Семейный кодекс, наконец, обретает уникальное определение этих терминов в целях семейно-правового регулирования", - добавила парламентарий.

По ее мнению, государство не должно вторгаться во внутрисемейные отношения, "а если оно все-таки туда вмешивается, мы обговорили и согласовали все эти ситуации".

Кроме того, инициатива сенаторов будет предусматривать комплекс мер защиты, которые семья может применять самостоятельно.

"Это очень важно, поскольку является как бы подсказкой заботливым, ответственным родителям, что они могут сделать в случае, если вдруг ребенок окажется без них, - подчеркнула Мизулина. - Мы предусмотрели включение в Семейный кодекс мер относительно права родителей обратиться в органы попечительства о назначении опекуна".

Концепцию законопроекта направят в Государственно-правовое управление президента и правительство, а перед внесением документа в Госдуму планируется провести "круглый стол".

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации Семейное законодательство

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