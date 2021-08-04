Восьмилетняя москвичка подала документы в МГУ имени Ломоносова

Семья москвичей Тепляковых с нетерпением ждет 17 августа. К этому дню вывесят списки студентов, поступивших на психологический факультет МГУ имени Ломоносова, и Тепляковы узнают, прошла ли по конкурсу их дочь Алиса. Ей 8 лет и, если ее зачислят в университет, она станет самой юной студенткой России.

Как?! Это был первый вопрос, который "РГ" задала родителям юной абитуриентки.

Дыхание Китая

Алиса родилась 23 июля 2012 года. У Евгения и Натальи Тепляковых это был первый ребенок и, по словам родителей, девочка росла самой обычной. Вовремя начала сидеть и ходить. Когда Алисе исполнился год, Тепляковы уехали по работе в Китай. "Там Алиса пошла в частный детский сад и в три года уже могла читать и считать, училась писать иероглифы. Говорила на китайском, английском, а дома - на русском языке", - рассказывает папа Евгений.

Вернувшись через три года в Россию, родители решили отдать Алису сразу в школу. К тому времени в семье было уже трое детей и Тепляковы ждали четвертого. Но учиться их дочь не взяли, аргументировав отказ юным возрастом и предложив пока походить в дошкольное отделение школы N 626. Алиса туда пару раз даже честно сходила - на праздники к Деду Морозу. А учил ее папа дома, благо он по первому образованию является педагогом-психологом. И хорошо знаком с различными методами обучения.

Чтобы иметь возможность заниматься с собственными детьми, многодетный отец оформился воспитателем домашнего детского сада. "Почему в Европе, Америке, Китае школа начинается с 4-5 лет, а российские дети "дозревают" только в семь? Почему у нас считается, что только к четвертому классу школы ребенок может читать со скоростью 80 слов в минуту и оперировать числами до тысячи?" - вопрошает отец семейства. Как говорят Тепляковы, их дети - обычные, просто с ними много и грамотно занимаются. Увлекают учебой, рассказывая просто о сложных вещах, вроде интегралов.

Как говорят Тепляковы, их дети - обычные, просто с ними много и грамотно занимаются

Алиса обладает навыками скорочтения и сегодня читает по 200 страниц в день. Очень любит сказки, которые соответствуют ее возрасту. "Она обычный ребенок, просто увлеченный и знающий больше, чем ее сверстники, - еще раз повторяет Евгений Тепляков. - Как и любые другие дети, она охотно играет, рисует, смотрит мультики".

Занятия на люстре

Как уверяют родители, детей они не перегружают, продолжительность ежедневных занятий меньше, чем в школе, - не превышает 3-5 часов. В семье нет четкого расписания. В день, когда мы общались, Алиса после завтрака читала книгу по философии, потом помогала с младшими детьми, играла, затем снова взялась за книги. "Я занимаюсь с детьми математикой, биологией, информатикой, жена - гуманитарными науками", - продолжает рассказывать папа. В качестве любимых "печатных" помощников детей он назвал "Алису в стране математики", "Приключения Нулика", "Этот правый, левый мир" и другие книги. Интересно, что отдельных рабочих мест у детей в семье нет, заниматься, по словам папы, можно там, где детям удобно, "хоть на люстре".

Дети - они и у стен МГУ дети. Фото: Из личного архива Алисы Тепляковой

Евгений говорит: семей с детьми, развитыми не по возрасту, в нашей стране не так уж и мало. И в большинстве своем детям из этих семей удается найти свое место в жизни. Но журналистам писать об этом не интересно. А вот если подросшему вундеркинду что-то не удалось, об этом пишут охотно. Как писали год назад про Алину Беляеву из Самары, которая в прошлом году в 16 лет закончила с красным дипломом колледж. Мол, раннее образование сделало ее несчастной, хорошую работу она найти до сих пор не может. "Но дети становятся несчастными не от раннего образования, - уверен Тепляков. - Алина увлекалась химией, но вместо погружения в любимый предмет и поступления в университет ее родители настояли на колледже, чтобы не откладывать в долгий ящик начало трудового пути. Но на какую хорошую работу может рассчитывать 16-летний подросток после окончания колледжа? Тут явный родительский промах, нужно было позволить учиться дальше, двигать в науку. Я за своих детей в этом вопросе спокоен".

В 7 лет Алиса Теплякова сдала государственные экзамены за 9-й класс по физике, информатике, русскому языку, математике, биологии, химии. А через год выдержала ЕГЭ по русскому, математике, биологии и информатике. По совету родителей решила поступать на психологический факультет МГУ. На дополнительных экзаменах в вузе Алиса набрала 48 баллов. "С таким результатом мы вполне можем претендовать на платное отделение. Если возьмут - пойдем. Потому что все, что могли, Алисе мы дали, теперь мы идем за помощью к более опытным педагогам. Знания - это свобода, и ограничивать в ней детей мы не хотим", - резюмирует Евгений Тепляков.

Семеро умных

Следом за Алисой недюжинные способности демонстрируют и ее младшие братья и сестры. Успешно сдал экстерном государственные экзамены за 9-й класс семилетний Хеймдалль (его имя переводится как страж радужного моста). Пятилетняя Лейя (названа в честь цветка) сейчас является самой юной школьницей России, она закончила первый класс. Четырехлетняя Терра (от латинского Terra - земля) только собирается в 1-й класс школы. Двухлетний Айлунг (в переводе с китайского - дракон любви) уже учится читать. А годовалого Фейлунга (летящий дракон) и месячного Тесея (греческий герой, победивший Минотавра) пока обучать рано даже по тепляковским стандартам.

Напоследок мы задали главе семейства вопрос: не хочет ли он открыть частную школу, раз у него так хорошо получается обучать малышей? Евгений пожал плечами: "Это же сколько порогов различных инстанций придется обить? А кто детей в это время учить будет?!".

Мнение

Психфак - то, что нужно

Татьяна Скоркина, психолог-педагог, выпускница психологического факультета МГУ им. Ломоносова:

- У некоторых родителей возникает желание сократить продолжительность школьного обучения детям. Они заявляют о неэффективности школьной системы, низком темпе изучения новых тем, о том, что необходимые знания можно получить в более сжатые сроки. Но школа - это не только про знания, но и про опыт социальных ролей, поиск компромиссов, умение отстаивать свое мнение. Ускорение процесса обучения в большинстве случаев опасно для физического и психического развития ребенка, который работает на пределе своих душевных и физических сил. Известный психолог Александр Запорожец советовал в педагогической практике не ускорять процесс обучения, а обогащать его дополнительными знаниями. И потом, детство - это важный и самоценный период человеческой жизни, его не вернешь. Его сокращение может привести к серьезным проблемам в психологическом развитии человека в будущем, в его взаимоотношениях с родителями. Что касается вуза, то сможет ли Алиса там учиться, это большой вопрос, как и то, сможет ли осмыслить учения Юнга, Аристотеля, Фромма, Фрейда? Радует, что в конкретном случае родители-экспериментаторы правильно сделали выбор. Где, как не на психологическом факультете, могут помочь семье попробовать выйти из этой сложной истории.