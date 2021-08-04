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Рубрика: Культура

На экранах немецкая романтическая комедия "Я создан для тебя"

Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8527)
Романтическая комедия, да еще и смешная, да еще умная - редчайший зверь на наших экранах. А если ее сюжет оригинален - в современном кино, умеющем печь только сиквелы-приквелы, это кажется невозможным. Думаю, немецкий ромком "Я твой мужчина" (у нас выходит под названием "Я создан для тебя") еще будет оседлан Голливудом, многократно доделан и переделан - это курица, способная нести золотые яйца.
Набитый электроникой красавец должен воплотить самые сладкие грезы героини. Фото: Вольга Набитый электроникой красавец должен воплотить самые сладкие грезы героини. Фото: Вольга
Набитый электроникой красавец должен воплотить самые сладкие грезы героини. Фото: Вольга

Это режиссерская работа актрисы Марии Шрадер с Марен Эггерт в роли Альмы, университетского профессора и научной сотрудницы знаменитого берлинского музея Пергамон. Альма недавно рассталась со своим бойфрендом, живет одна в тоске и тревоге. На помощь одиноким спешит эксперимент: ей предлагают прожить три недели с гуманоидом - самообучающимся роботом Томом. Он сконструирован с учетом ее индивидуальности, для чего с ней были проведены десятки интервью - ученые исследовали ее интимные предпочтения. Созданный ими робот ничем не отличается от человека, кроме одного - он не человек. Набитый электроникой красавец должен воплотить в себе самые сладкие грезы Альмы и стать для нее идеальным партнером - сделать женщину наконец счастливой.

Фото: Предоставлено "Россия 1"
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Том статен, корректен и имеет античный профиль. Ему в комплекте придана родственная профессия - он специалист по персидской клинописи. Программисты заложили в него даже чувство юмора - поначалу первобытное и топорное, потом оно начнет разведку боем, приспосабливаясь к чувству юмора своей подопечной, пока та не попросит шутника заткнуться. У него пугающе безоблачный взор и застывшая на устах полуулыбка учтивого идиота. Тома блистательно играет британский актер Дэн Стивенс - знакомый нам Принц, он же Чудище, из диснеевского фильма "Красавица и Чудовище", и картина, как ясно из фабулы, должна подтолкнуть нас к размышлениям о том, что делает человека - человеком.

Все в этом залихватском сюжете обдумано до мелочей. Вот даже эталонный британец приглашен в немецкий фильм сообразно конкретным обстоятельствам: Альме нравятся иностранные мужчины, и английский акцент ее возбуждает.

Цель эксперимента, в котором согласилась участвовать героиня, вполне утилитарна: если трехнедельный опыт будет успешен, таких роботов обоего пола можно будет пустить на конвейер, и человечество наконец обретет свое заслуженное счастье. Сюжетный ход фантастичен, вытекающие из него ситуации парадоксальны и позволяют не только хорошо посмеяться, но и всерьез подумать о том, чего же, в сущности, мы хотим от собственной жизни - а проще говоря, какого журавля в небе нам надо.

Сценарий написан остроумно, авторы умело идут по лезвию бритвы, счастливо уходя от почти неизбежных здесь сальных пошлостей. Первые появления этого танцующего румбу манекена забавны и актерски азартны; его первые серьезные реплики о том, как важно партнерам калибровать друг под друга свои алгоритмы, вдруг вывернут наизнанку все наши житейские невзгоды и, как любое "остранение", заставят покопаться в самих себе. Его техническое совершенство то и дело выдает в нем искусственное создание, потому что живой мыслящий человек несовершенен всегда. Движущая сила сюжета - исследовательская мысль авторов: их в первую очередь интересует психологическая совместимость гуманоида с человеком. Интересны моменты, когда собеседники Тома, только что оживленно с ним болтавшие, вдруг как бы перестают его замечать и отпускают в его адрес не вполне политкорректные реплики - чего, действительно, церемониться, если рядом на диване просто говорящая игрушка!

Фото: OOO "11" / "Одиннадцать"
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Между тем и сам Том, попадая в сложные, не предусмотренные программой ситуации, быстро учится чувствовать тонкости человеческих психологий и отношений между людьми - учится думать, делать выводы, корректировать свое поведение. Он учится быть человеком, а мы у экранов вдруг понимаем, что с какого-то момента готовы ему сочувствовать - как созданию живому, способному почувствовать себя чужим в людском мире и от этого страдать. Так что не все так безнадежно: идея о роботах, которые в ближайшем будущем смогут скрашивать жизнь одиноких, покажется не столь безумной. А сам фильм можно воспринимать как метафору всего нынешнего времени, когда виртуальное все успешнее подменяет нам физическую реальность, предлагая вариант иллюзорный, но идеальный.

За роль Альмы актриса Марен Эггерт на Берлинском кинофестивале 2021 года получила Серебряного медведя.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк Кино и театр с Валерием Кичиным

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