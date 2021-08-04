Правительство утвердило новые правила разработки административных регламентов предоставления госуслуг.

Теперь, чтобы получить меры социальной поддержки, россиянам не придется тратить время на самостоятельное изучение перечня имеющихся государственных услуг и сверять, могут ли они на них претендовать.

"Портал госуслуг автоматически будет предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом. Для этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета на портале госуслуг", - пояснили в минэкономразвития.

В Минэкономразвития России ожидают, что полномасштабное внедрение механизма профилирования в рамках более чем 600 федеральных услуг произойдет до 1 января 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг - до 1 января 2024 года.