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Получить госуслуги станет проще

Текст:   Евгений Гайва,  Александр Проценко,  Василий Кошкин
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04.08.2021,  
05:41
Российская газета - Неделя № 175(8526)
Правительство утвердило новые правила разработки административных регламентов предоставления госуслуг.

Теперь, чтобы получить меры социальной поддержки, россиянам не придется тратить время на самостоятельное изучение перечня имеющихся государственных услуг и сверять, могут ли они на них претендовать.

Фото: Photoxpress
В России появились новые виды мошенничества

"Портал госуслуг автоматически будет предлагать подобранный под конкретного заявителя вариант услуги с четким перечнем необходимых документов, сроками предоставления услуги и конкретным результатом. Для этого гражданину нужно будет заполнить все разделы личного кабинета на портале госуслуг", - пояснили в минэкономразвития.

В Минэкономразвития России ожидают, что полномасштабное внедрение механизма профилирования в рамках более чем 600 федеральных услуг произойдет до 1 января 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг - до 1 января 2024 года.