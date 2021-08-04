На юге Турции от пожаров пострадали 78 населенных пунктов

Лесные пожары продолжают бушевать на юге Турции. Только за последние дни от разгула стихии пострадали 78 населенных пунктов.

"В наших пяти провинциях 78 населенных пунктов пострадали от пожаров, ущерб нанесен 2219 фермерам​​​. Он будет возмещен, как только мы закончим оценку", - передает РИА Новости слова министра сельского и лесного хозяйства страны Бекира Пакдемирли.

Он также сообщил, что в борьбе с возгораниями задействованы значительные людские ресурсы и техника, в том числе, и предоставленная другими странами. Речь идет о 16 самолетах, девяти беспилотниках, 51 вертолете и 960 пожарных машинах.

Напомним, что пожары сейчас ликвидируются на территории т.н. "курортных" провинций Анталья и Мугла. От возгораний пострадали почти 900 человек и как минимум восемь человек погибли.