На Кубе зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19

На Кубе за минувшие сутки от коронавируса умерли 98 человек. Это стало худшим показателем смертности в стране с начала пандемии. Об этом сообщается в заявлении Министерства здравоохранения Кубы.

"За минувшие сутки проведен 39671 тест на коронавирус, из которых 9363 оказались положительными. Скончались 98 человек", - отметили в кубинском минздраве. Таким образом общее число летальных случаев от COVID-19 на Кубе превысило 3 тысячи: от коронавируса умер 3091 человек. Общее число выявленных случаев заболевания превысило 422 тысячи.

Напомним, что в последнее время Куба столкнулась с резким ростом заболеваемости COVID-19: на Острове Свободы с населением около 11 миллионов человек ежедневно фиксируется более 9 тысяч новых случаев коронавируса. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация складывается в столице Гаване, а также в провинциях Сьего-де-Авила и Сьенфуэгос.

Тем временем в стране продолжается массовая вакцинация населения. Как сегодня сообщил на своей странице в Twitter президент республики Мигель Диас-Канель, всего на Кубе применено более 10 миллионов доз вакцин собственной разработки - Soberana02, Soberana Plus и Abdala. По данным минздрава Острова, почти 4,5 миллиона кубинцев получили как минимум одну дозу препарата, а полный курс вакцинации тремя компонентами прошли 2,6 миллиона человек.