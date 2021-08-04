На нотариуса завели дело из-за сделки с недвижимостью семьи актера Баталова

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении нотариуса, который участвовал в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, в порядке надзора прокуратура Центрального округа потребовала дать уголовно-правовую оценку действиям нотариуса, который изготавливал договоры пожизненного содержания с иждивением.

Используя эти документы Михаил Цивин и Наталья Дрожжина перевели в собственность долю в квартире на улице Серафимовича и квартиру в 1-м Самотечном переулке, а также нежилое помещение.

В надзорном ведомстве указали, что по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в отношении нотариуса возбуждено сразу два уголовных дела. Это - "Пособничество в совершении мошенничества" и "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами".

Напомним, суд весной этого года признал недействительным договор пожизненного содержания с иждивением дочери актера Алексея Баталова Марии. Были задержаны так называемые друзья семьи Баталова Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, которым досталось все наследство актера.