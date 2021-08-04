На приеме у Бастрыкина граждане жаловались на ход расследования резонансных дел

Александр Бастрыкин провел личный прием граждан. Больше всего говорили о происшествиях на транспорте. В Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, с чем люди обратились к главе ведомства.

Первыми были родственники членов экипажа и пассажиров пропавшего в 2020 году самолета Ан-2. Борт совершил вылет с взлетно-посадочной полосы в селе Кырен Тункинского района Бурятии 19 июля 2020 года. План полета в центр обслуживания воздушного движения предоставлен не был. В связи с невыходом на связь членов экипажа 21 июля 2020 года следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте (сейчас входит в состав Восточного межрегионального следственного управления на транспорте) было возбуждено уголовное дело.

На днях были обнаружены обломки самолета. Родные жертв аварии пожаловались на некачественную организацию поисковых мероприятий, по их мнению, не произведен полный комплекс мер по установлению обстоятельств трагедии и виновных, в том числе из числа должностных лиц, а также владельцев частной компании, которая арендовала самолет для полета.

Александр Бастрыкин заслушал доклад подчиненных и указал на ряд существенных недостатков. Он поручил руководству Восточного межрегионального следственного управления на транспорте организовать прием всех потерпевших и ответить на все интересующие их вопросы. В отношении ряда сотрудников, причастных к расследованию, назначена служебная проверка.

Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование этого уголовного дела.

Жительница Челябинской области пожаловалась на отказ следственных органов Уральского следственного управления на транспорте СК (в настоящее время входит в состав Центрального межрегионального следственного управления на транспорте) в возбуждении уголовного дела по факту смерти ее 17-летней дочери. Девушку сбил грузовой поезд на пешеходном настиле станции "г. Чебаркуль" в марте 2021 года. Лишь 1 июля 2021 года уголовное дело все же было возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), а также по ст. 293 УК РФ (халатность). По словам женщины, проверка проводилась ненадлежащим образом. А ещё она не согласна с выводами следствия о том, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Следствием не принимается во внимание, что настил через ж/д пути не был очищен от снега и наледи, что способствовало падению дочери под поезд. Александр Бастрыкин жестко раскритиковал работу подчиненных, назначил служебную проверку в отношении сотрудников и руководителей транспортного следственного подразделения, по результатам которой в том числе будет рассмотрен вопрос об увольнении следователя, в чьем производстве находилось это уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки в рамках расследования установить круг виновных лиц и все обстоятельства, приведшие к гибели девушки.

К председателю СК также обратились потерпевшие по уголовному делу о затоплении рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море 28 декабря 2020 года . На судне было 19 членов экипажа. В результате трагедии погибли 17 человек. Уголовное дело было возбуждено следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте (сейчас входит в состав Западного межрегионального следственного управления на транспорте). Был задержан заместитель председателя "Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина". Однако, по словам заявителей, следствие не информирует их о результатах расследования, не принимается полный комплекс мер по проведению поисковых мероприятий и обнаружению тел пропавших и подъему судна, не выслушаны доводы потерпевших.

Александр Бастрыкин поручил дальнейшее расследование следователям центрального аппарата СК России. В отношении подчиненных транспортного следственного подразделения назначена служебная проверка. Главному криминалистическому центру СК России поручено оказать содействие следователям. Также поручено привлечь к работе Судебно-экспертный центр СК России. В ближайшее время состоится рабочее совещание по предварительным итогам расследования. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил оказать семьям погибших помощь в решении насущных социальных вопросов, в том числе касающихся образования детей.