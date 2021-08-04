На Украине некому будет работать

К 2030 году трудоспособное население Украины уменьшится еще на три миллиона человек, и страна столкнется с дефицитом кадров даже для неквалифицированной работы. Об этом заявил киевскому изданию "Главред" глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его словам, уже сейчас граждане Украины покидают страну в поисках работы, и значительная часть из них больше не возвращается. Так, активно уезжают за границу преподаватели, специалисты в сфере IT, врачи, работники банковской сферы и страхования, а также инженеры и просто квалифицированные рабочие.

Чаще всего украинцы выбирают Чехию и Польшу, где им охотно выдают рабочие визы. Только Польша в 2020 году выдала не менее 1,8 миллиона приглашений на работу для жителей Незалежной.

Если этот процесс продолжится, а состояние политики и экономики Украины лишь усиливает тенденцию, то к 2030 году в самой Украине не останется минимально необходимого количества рабочей силы для собственного народного хозяйства. Что, в свою очередь, окончательно уничтожит инвестиционный климат страны, считает Воскобойник. Как грустно шутят местные аналитики, из так называемых "четырех европейских свобод" украинцы выбрали только одну - свободу перемещения лиц, вступая в Евросоюз "в индивидуальном порядке".