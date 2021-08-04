Нелегальных страховщиков стало в четыре раза больше

За первое полугодие 2021 года ЦБ выявил 44 псевдостраховщика. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Банка России. Чем опасны псевдостраховщики и как не стать их жертвой, выясняла "РГ".

Псевдостраховщики - это нелегальные компании, которые маскируются под известные страховые организации. Как пояснили "РГ" официальные представители регулятора, мошенники создают как сайты, так и предложения в социальных сетях. С помощью таких ресурсов злоумышленники похищают персональные данные и деньги граждан, оказывают псевдоуслуги.

"На сайтах-дубликатах псевдостраховщики запрашивают данные водительского удостоверения, паспорта транспортного средства (ПТС), - рассказали в пресс-службе компании Digital Security. - Их предложения кажутся выгодными на первый взгляд из-за низкой цены (вдвое ниже) и скорости оформления документа. Пользователю предлагают написать данные банковской карты (номер, имя владельца, срок действия и CVC/CVV-код). Жертва рискует поделиться своими данными с аферистом, потерять и время, и деньги, при этом не получив желаемую услугу. Если выяснится, что документ поддельный, жертве не только откажут в страховой защите, услуге или выплате, но и она может быть привлечена к ответственности за использование подложного документа".

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, лжестраховщики, в отличие от фишинговых сайтов, могут принимать оплату не только онлайн, но и наличными. Для этого к жертве приезжает курьер, заодно оставляя поддельный полис.

"Чтобы не стать жертвой обмана, нужно пользоваться услугами только тех страховых компаний, которые есть в реестре Банка России, - уточнили в пресс-службе ЦБ. - Для этого нужно использовать только официальные сайты страховых организаций".

Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин отметил, что гражданам необходимо следить за названием страховой организации в адресной строке, при открытии ссылки сайта компании нужно обязательно проверять наличие префикса HTTPS, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждения безопасности. Также пристальное внимание стоит уделять ссылкам из контекстной рекламы, нередко злоумышленники используют ее и покупают места в верхних строчках поисковой выдачи, добавил Волошин.

Не стоит поддаваться на различные акции и скидки от мошенников, чтобы не стать жертвой

"Российский союз автостраховщиков проводит активную работу по борьбе с поддельными сайтами в сотрудничестве с международной компанией Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, - сообщили "РГ" в пресс-службе РСА. - Мы добиваемся закрытия таких ресурсов в оперативном режиме. Поэтому рекомендуем покупать полисы на официальных сайтах страховщиков либо на прозрачных и понятных маркетплейсах. Аналитика показывает, что в большинстве случаев автомобилисты, купившие поддельный полис, знали, что покупают "левую" страховку, чаще всего она продается через группы в соцсетях и сайтах, которые занимаются нелегальными продажами и прямо предлагают "страхование" для ГИБДД по цене в несколько раз ниже настоящего ОСАГО".