Осенью и зимой в Германии продолжат носить защитные маски

В преддверии осени и зимы по-прежнему необходимы умеренные меры, "чтобы защитить систему здравоохранения от чрезмерной нагрузки, а группы людей, которые еще не могут быть вакцинированы, от возможного серьезного заболевания", говорится в докладе министерства здравоохранения Германии. Новый локдаун не предусматривается. Но необходимость обязательного ношения защитных масок сохраняется "до весны 2022 года".

Эксперты полагают, что защитные меры могут быть более умеренными, чем прошлой осенью и зимой, благодаря расширенной кампании вакцинации. "Такая резкая блокировка, как во время второй и третьей волны, скорее всего, не потребуется", - цитирует DPA доклад.

В документе уточняется, что помимо высокого уровня вакцинации, необходимо продолжать придерживаться основных мер, таких как соблюдение дистанции, гигиены и ношение масок "последовательно и независимо от случаев", а именно везде, где в закрытых помещениях собирается много людей, чей прививочный статус неизвестен или среди которых могут быть особо уязвимые лица. Прежде всего, речь идет о местном и междугороднем общественном транспорте, а также о розничной торговле - "для всех, включая привитых и выздоровевших".

"Четвертая волна уже на горизонте - хотя все еще на низком уровне", - указывают в министерстве. При этом осенью и зимой сезонно усиливающиеся эффекты вируса могут появиться вновь. Отмечается также, что, несмотря на увеличение количества инфекций в связи с возвращающимися путешественниками, населения в настоящее время постепенно приближается к поведению времен, предшествовавших пандемии.