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04.08.2021 13:05
Рубрика: В мире

Осенью и зимой в Германии продолжат носить защитные маски

Текст: Александр Саможнев

В преддверии осени и зимы по-прежнему необходимы умеренные меры, "чтобы защитить систему здравоохранения от чрезмерной нагрузки, а группы людей, которые еще не могут быть вакцинированы, от возможного серьезного заболевания", говорится в докладе министерства здравоохранения Германии. Новый локдаун не предусматривается. Но необходимость обязательного ношения защитных масок сохраняется "до весны 2022 года".

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Эксперты полагают, что защитные меры могут быть более умеренными, чем прошлой осенью и зимой, благодаря расширенной кампании вакцинации. "Такая резкая блокировка, как во время второй и третьей волны, скорее всего, не потребуется", - цитирует DPA доклад.

В документе уточняется, что помимо высокого уровня вакцинации, необходимо продолжать придерживаться основных мер, таких как соблюдение дистанции, гигиены и ношение масок "последовательно и независимо от случаев", а именно везде, где в закрытых помещениях собирается много людей, чей прививочный статус неизвестен или среди которых могут быть особо уязвимые лица. Прежде всего, речь идет о местном и междугороднем общественном транспорте, а также о розничной торговле - "для всех, включая привитых и выздоровевших".

"Четвертая волна уже на горизонте - хотя все еще на низком уровне", - указывают в министерстве. При этом осенью и зимой сезонно усиливающиеся эффекты вируса могут появиться вновь. Отмечается также, что, несмотря на увеличение количества инфекций в связи с возвращающимися путешественниками, населения в настоящее время постепенно приближается к поведению времен, предшествовавших пандемии.

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