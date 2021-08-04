В эти августовские дни 60 лет назад в почтовом вагоне (а может, и самолетом) спешило в Москву и дальше, по новому адресу где-то в ближнем Подмосковье, обычное письмо с Алтая.

После приземления Германа Титова пытались соединить по телефону с отцом, но наша связь в отличие от наших ракет и тогда подкачала... Фото: РИА Новости www.ria.ru

Тот, кто его написал, и те, кому было оно адресовано, время спустя сочли возможным сделать этот эпизод из личной жизни достоянием публичным. И мы не нарушим приличий, если сегодня дословно приведем в газете этот документ эпохи.

"Здравствуйте, дети!

Спасибо за очередную помощь и письмо. Что-то часто меняете квартиры. Вероятно, в Москве хорошую квартиру не так скоро найдешь? Уж не собираетесь ли вы гонять мышей в пустых комнатах? Наша мать ездила в Барнаул к врачам. Приехала оттуда с корзиной лекарств, пьет их да покрякивает. Пока не болела вот уже месяц, хотя сутолоки было у нас достаточно.

После посещения фотокорреспондента из "Комсомольской правды" через неделю приехал корреспондент "Правды" Пахомов Александр Васильевич. Сожалел, что были у нас до него представители и взяли то немногое, чем мы располагали. Пахомов говорит, что встречался с тобой на воздушном параде в Тушине. Представляю себе, что это было за удивительное зрелище - парад крылатой техники.

При посещении корреспондента "Известий" я недоумевал: зачем я им понадобился? Теперь же, когда побывали еще два представителя прессы, я догадываюсь, что дело начинает касаться и тебя. Из-за тебя они держат далекий путь из Москвы в края Полковниковские.

Я не хочу строить догадок о том, что у тебя затевается. Но если едут к нам люди, вероятно, дело серьезное. Какое бы оно там ни было - малое или большое, - сделай его, сын, с толком, как подобает делать всякое дело, к которому ты приставлен. Сил у тебя должно хватить, по моим расчетам, умением ты подзапасся, разумеется, а средствами народ обеспечит.

За 25 часов 18 минут в корабле "Восток-2" космонавт Герман Титов с позывным "Орел" совершил 17 оборотов вокруг Земли. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Покажи, что порода наша может послужить общему делу в меру сил своих и возможностей. Один из родственников наших, подвыпив, говаривал, что, по самым скромным подсчетам, порода Титовых должна уже была быть при Петре, что история поступила с ними не совсем справедливо, сбросив их со счетов, что он надеется на другие времена, когда эта порода, попав в решето истории, удержится в жестких и крупных ячейках и не вывалится в мусор.

Возможно, это время подходит, которое вынашивал в своих хмельных мыслях этот незадачливый чудак? Почтите это за шутку, как разрядку в моем маленьком письме: контрасты помогают хорошо выпятить предмет, разобраться в нем, схватить суть дела и - передохнуть.

Земфира готовится к экзаменам по порошковой части, скоро поедет страдать и волноваться, предстанет перед грозным провизором, оснащенным аптекарскими весами и склянкой лекарственного зелья. Желаю Тамаре успеха в подобном деле. Эта осень знаменательна тем, что из нашего племени трое должны вступить в борьбу и выйти победителями...

А не будет того, то всем достанется на орехи от старого огородника. Вот оно какое дело, ребятки. За дело, в бой - и ни пуха вам, ни пера! Жаль, что в трудном деле я не рядом с вами!

Думаю, что управитесь сами, а я этого только и жду и буду гордиться.

С. Титов. 31.7.61 г."

Cтепан Павлович Титов на письма сына отвечал всегда сам и делал это регулярно. Фронтовик, он после войны перебрался с семьей из села Верх-Жилино, где в сентябре 1935 года родился Герман, в Полковниково того же Косихинского района и преподавал в местной школе русский язык и литературу. В эту же школу ходили их с Александрой Михайловной дети: сын и дочь Земфира, которая была на шесть лет младше Германа.

В те далекие времена, не в пример нынешним, в учительских семьях выписывали газеты и за новостями по радио тоже следили. "Алтайская правда", которая была тогда органом Алтайского краевого, Барнаульского городского комитетов КПСС, краевого и Барнаульского городского Советов депутатов трудящихся, приходила к читателям шесть раз в неделю, включая воскресенье. Всего за день до исторического полета Юрия Гагарина в ней публиковали "Призывы ЦК КПСС к 1 мая 1961 года". И в том же номере - большая статья о первых четвероногих космонавтах...

5 августа 1961 года, за день до старта космического корабля "Восток-2" с Германом Титовым на борту, "Алтайская правда" публиковала проект нового Устава КПСС, который предстояло утвердить делегатам XXII съезда партии осенью того же года. Старший лейтенант Титов еще в апреле подал заявление о вступлении в партию и был принят, согласно действующему уставу, кандидатом в члены КПСС. Отец, узнав об этом, сына поддержал.

"Поздравляю тебя, Герман, со вступлением в партию! - не замедлил с ответным письмом Степан Павлович. - Считаю это событие в твоей жизни очень важным, и потому хочу наряду с поздравлениями от нас с матерью высказать тебе некоторые мысли по этому поводу..."

В том же номере "Алтайской правды" за 5 августа публикуется сообщение ТАСС, из которого становится понятно, где перед пуском второго в СССР пилотируемого космического корабля находился космонавт-1.

Отец у Германа Титова был учителем во всем: сына увлек фотографией, дочь и ее друзей - гитарой. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Сообщалось, что Юрия Гагарина принимали с визитом в Бразилии. Перед этим были жаркие встречи на Кубе. А 5-6 августа его ждали в Канаде, куда первого космонавта пригласил американский промышленник и филантроп Сайрус Итон, незадолго до этого ставший лауреатом международной Ленинской премии "За укрепление дружбы между народами".

Из Бразилии на самолете Ил-18 с двумя промежуточными посадками для дозаправки Юрий Гагарин в сопровождении генерала Николая Каманина 5 августа прибыл в Галифакс. И прямо из аэропорта - в имение Сайруса Итона близ Пагуоша, где уже завтра должен был состояться митинг сторонников мира.

Но рано утром хозяина и его гостей подняла на ноги срочная новость на лентах мировых информационных агентств: второй человек из СССР в космосе! Намеченную с вечера программу по настоянию Гагарина свернули, быстро подготовили самолет и в тот же день спецборт Ил-18 с промежуточной посадкой в Исландии прибыл в Москву. А сутки спустя они встретятся в Саратове - в том же месте и в том же здании на берегу Волги, где космонавт-дублер Титов встречал после полета космонавта Гагарина. Только теперь они поменялись ролями...

В "Алтайской правде" за 9 августа на первой полосе вновь большая политика - полный текст выступления Н.С. Хрущева по радио и телевидению, а также поздравления и приветствия по случаю очередного успеха в космосе. В этом же номере - репортаж из села Полковниково о проводах родителей космонавта-2 в Москву. Но прежде и прямо на первой полосе - постановление ЦК КПСС. Суть: за успешное выполнение космического полета принять Титова Г.С., 1935 года рождения, в члены Коммунистической партии Советского Союза.

То есть досрочно, не дожидаясь, пока истечет кандидатский срок в 1 год.

Такие факты случались и прежде - например, во время войны. Но чтобы прием в члены партии одного конкретного человека оформляли специальным постановлением ЦК КПСС, - такого читатели "Алтайской правды" припомнить не могли.