Открылась выставка "Советские немцы в годы Великой Отечественной войны"

28 августа 2021 года - 80-я годовщина подписания сталинского указа о депортации немцев европейской части СССР. Накануне памятной даты МНСК открыл онлайн-выставку, посвященную не только депортации немецкого населения в тыл в СССР, но и героическому участию советских немцев в Великой Отечественной войне.

Выставка с использованием аудио- и видеоформатов, с опорой на научные исследования, личные воспоминания и художественные произведения рассказывает о насильственном переселении российских немцев летом-осенью 1941 года, мобилизации немецкого трудоспособного населения в трудовую армию и героическом участии немцев в борьбе против фашизма.

Депортация коснулась каждой семьи российских немцев. Поэтому основная миссия выставки - оглянуться назад, в прошлое, отдать дань уважения предкам и внимательно подумать о будущем.

Несмотря на то, что массового призыва немцев в Красную армию не было, на передовой оказались немцы, призванные на военную службу до начала войны. По оценкам историка Николая Бугая, их насчитывалось свыше 33,5 тысячи человек, подавляющее большинство - из Поволжья. Многие из них были награждены медалями и орденами за отважное сопротивление фашизму. Тем не менее советское руководство сочло необходимым убрать немцев из действующей армии.

Их массовое изъятие началось после выхода директивы наркома обороны СССР № 35 105 с от 8 сентября 1941 года. Выставка рассказывает о том, как сотни немцев смогли попасть на фронт и после 8 сентября: кто-то сменил немецкую фамилию на русскую, украинскую, азербайджанскую, кто-то - по халатности военкоматов. Немало советских немцев сражались в партизанских отрядах и подпольных группах. Известны имена немцев-героев, прошедших войну и командовавших дивизиями, бригадами, даже армией.

За доблесть и смелость, проявленные в сражениях, многие из них награждены орденами и медалями.

Выставка подготовлена на основе "Черных книг", изданных в 2011-2016 годах МСНК и включающих научные статьи, тексты архивных документов и воспоминания участников трагических событий периода 1941-1956 годов. В подготовке использованы видеосюжеты и фильм, снятые в последние годы.

Справка "РГ"

К началу Великой Отечественной войны в СССР проживало 1,4 миллиона немцев. Из них около 1,2 миллиона жили в европейской части СССР (на Украине - 393 тысячи, в Республике немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областях - 433 тысячи, на Северном Кавказе - 131 тысяча, в Закавказье - 44 тысячи, в Ленинграде и Ленинградской области - 23 тысячи, в Москве и Московской области - 15 тысяч. В азиатской части СССР 233 тысячи).

Подавляющее большинство - 79 процентов жили в сельской местности. Это были потомки колонистов, переселившихся в Российскую империю из германских государств в XVIII-XIX веках.