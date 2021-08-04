Открыта планета, обращающаяся вокруг звезды раз в 1,1 миллиона лет

Астрономы из исследовательского проекта COol Companions ON Ultrawide orbiTS (COCONUTS) открыли гигантскую экзопланету, которая вращается вокруг своей звезды с редко встречающейся периодичностью более чем в один миллион лет.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывает Sci News. Сообщается, что члены исследовательского проекта сумели получить прямые изображения массивной экзопланеты, недавно получившей официальное наименование COCONUTS-2b.

До того, как существование было подтверждено, этот объект считался кандидатом в экзопланеты и был известен исследователям как WISEPA J075108.79-763449.6. Он вращается вокруг небольшого красного карлика L 34-26 - звезды класса M3, расположенной в 35 световых годах от Земли в созвездии Хамелеона.

Эта звезду также знают под наименованиями COCONUTS-2A и TYC 9381-1809-1. Ее масса составляет около одной трети массы нашего Солнца. Эта звезда является сравнительно молодой, ее возраст предварительно оценивается в широком диапазоне от 150 до 800 миллионов лет.

Что касается экзопланеты, то она поистине гигантская. По подсчетам астрономов, ее масса в 6,3 раза превышает массу Юпитера. Температура на этой планете может достигать 161 градуса по Цельсию. Но самым интересным оказалось то, что эта планета обращается вокруг родительской звезды каждые 1,1 миллиона лет. Она удалена от своего светила на расстояние в 6471 астрономических единиц (1 а.е. - единица измерения расстояний в астрономии, примерно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца).

Исследователи отмечают, что COCONUTS-2b - это ближайшая к Земле экзопланета, изображение которой получено напрямую. Условия на ней значительно отличаются от земных. Даже небо, как говорят ученые, с поверхности этой планеты будет выглядеть совершенно не так, каким оно видится с Земли.

Причиной этого является, прежде всего, очень холодная родительская звезда. По мнению исследователей, и ночью, и днем небо будет выглядеть темным, если смотреть на него с открытой планеты. При этом светило будет выглядеть на нем как ярко-красная звезда на темном фоне.

"Эта массивная планета на такой сверхдлинной орбите и с очень холодной главной звездой представляет собой совершенно иную планетную систему, чем наша собственная Солнечная система", - говорит соавтор исследования Чжоуцзянь Чжан из Института астрономии в Гавайском университете в Маноа.

Измерили астрономы и другие параметры обнаруженного небесного объекта. Они тоже близки к рекордным. Например, ранее была обнаружена только одна экзопланета, которая находится на большем, чем COCONUTS-2b, расстоянии от своей звезды. Речь идет о планете TYC 9486-927-1b, удаленной от своего светила на 6900 а.е. Также второе место вновь открытый объект занял по температуре на поверхности - выше она только у экзопланеты WD 0806-661b.

Исследователи объясняют, что объект COCONUTS-2b можно наблюдать напрямую, благодаря излучаемому им свету. Он создается остаточным теплом, удерживаемым планетой с момента ее образования. Но поскольку это свечение в миллион раз слабее, чем у Солнца, данную планету можно обнаружить только с помощью изучения инфракрасного спектра.