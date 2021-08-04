По наводке Колумбии в мире за 1,5 месяца изъяли 116 тонн кокаина

Порядка 116 тонн кокаина за 1,5 месяца изъяли полицейские десятков стран мира по информации, полученной от колумбийских коллег. Об успехах сотрудничества правоохранительных органов, как передает AFP, рассказал президент Колумбии Иван Дуке.

"Скоординированная и многосторонняя борьба, воплощенная в седьмой фазе операции "Орион", является результатом способности всех стран понять, что вместе мы можем более эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков", - отметил глава государства.

По его словам, с 15 мая по 30 июня в рамках операций, проведенных в воздухе, на суше и в водах Тихого и Атлантического океанов, было изъято 116 тонн кокаина. В борьбе с наркоторговцами объединились почти 40 стран Европы и Америки. Задержано 539 человек, 69 лодок, три подлодки и пять самолетов.

Колумбия занимает первое место в мире по объемам выращивания листьев коки. В 2020 году власти страны конфисковали более 500 тонн кокаина и уничтожили 130 тысяч гектаров плантаций коки. Крупнейшим потребителем наркотиков, произведенных в этой стране, являются США, в то же время тонны кокаина переправляются в Европу, чаще всего через Испанию.