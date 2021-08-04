Подача заявок на участие в программе "Приоритет 2030" завершится 6 августа

Прием заявок на участие в программе "Приоритет 2030" стартовал 5 июля. Это самая крупная в истории современной России программа по поддержке и развитию вузов. Как сообщили эксперты оператора программы ФГАНУ "Социоцентр", впервые весь цикл мероприятий, начиная от презентации и заканчивая непосредственно приемом заявок на участие, проходит в электронном формате.

"Мы преодолели все технические барьеры на пути к главной фразе этого месяца: "система работает стабильно, загрузка документов проходит без сбоя", - рассказала первый замдиректора ФГАНУ "Социоцентр" Ирина Жукова. - Подтверждаю полную готовность системы к принятию заявок, университеты могут приступить к загрузке документов в личных кабинетах.

"Наша заявка на участие в программе "Приоритет 2030" уже успешно загружена на сайт и подписана, это была большая и кропотливая работа, - сообщил один из первопроходцев, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов. - Удаленная подача заявки удобна, а главное - востребована сегодня, во время пандемии. Кроме того, нам очень помогли и личные консультации, и вебинары".

В Северном (Арктическом) федеральном университете им. Ломоносова (САФУ) приняли решение о двойном участии: вуз будет претендовать и на базовую, и на специальную часть гранта. В программе развития университета выделены ключевые стратегические проекты: "Digital Arctic", "Индустриальные кластеры Архангельской области", "Университет больших возможностей: индивидуальные треки развития".

"Очень удобным оказался цифровой формат всего пакета документов - это сэкономило много времени и сил, - отмечает ректор САФУ Елена Кудряшова. - При этом работа в личном кабинете практически не вызвала затруднений, спасибо службе техподдержки "Социоцентра". Теперь мы ждем решения и готовимся к десятилетней реализации программы развития вуза".

Уже отправлена заявка и от Московского городского педагогического университета (МГПУ).

"Подготовка заявки была по-настоящему напряженной, но удобно, что заявку подавали полностью в онлайн-формате: смогли сосредоточиться именно на содержании программы развития", - говорит ректор МГПУ Игорь Реморенко. Он уверен: участие в программе позволит переосмыслить и сформировать стратегию университета для столицы с учетом вызовов нового времени.