Подача заявок на участие в программе "Приоритет 2030" завершится 6 августа

Новости

Палец заклинило: почему диджей перепутал музыку наших синхронисток 19:14
Граждане и компании смогут получать две и более госуслуги за одно обращение 19:10
Сенатор: В БДИПЧ пошли на скандал, решив не направлять наблюдателей на выборы в РФ 19:08
Выявлены преступные схемы незаконного освобождения от военной службы 18:50
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов 18:33
Умер режиссер и сценарист Александр Аравин 18:27
В Белом море во время шторма села на мель яхта "Агиней" 18:25
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса 17:56
Семин назвал большой честью возможность поработать с "Ростовом" 17:51
В Болгарии переполнились лагеря для беженцев 17:43
Как переезд "Газпрома" скажется на бюджетах Москвы и Петербурга 17:42
Беларусь обвинила Евросоюз в скотском отношении к мигрантам 17:32
Грузчики волгоградского аэропорта осуждены за кражу багажа пассажиров 17:18
Путин проведет 5 августа совещание с правительством 17:15
Более 3000 вопросов пришло от вузов в техподдержку программы "Приоритет 2030" 17:14
На нотариуса завели дело из-за сделки с недвижимостью семьи актера Баталова 17:07
Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде 16:52
"Черные банкиры" обналичили в Москве полмиллиарда рублей 16:50
Мизулина: Лишение родительских прав станет крайней мерой по новому законопроекту 16:36
Карякин и Дуда свели вничью первую партию финала Кубка мира по шахматам 16:35
Томас Андерс рассказал, как его машина сгорела на Ибице 16:31
Суд заставил банк разблокировать карты уральца, продававшего биткоины 16:20
В Тюмени из частного музея вывезли две тысячи экспонатов на экспертизу 16:11
РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе 16:10
Видео: солист "Иванушек" поддержал МакSим исполнением песни "Мой рай" 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 18:15
Рубрика: Общество

Подача заявок на участие в программе "Приоритет 2030" завершится 6 августа

Текст: Мария Агранович
На официальном сайте программы поддержки вузов "Приоритет 2030" зарегистрировались около 300 университетов. В среду первые три российских вуза полностью оформили заявки на участие: завершили подготовку всех документов и нажали в личном кабинете на сайте кнопку "Подать заявку", подкрепив все электронной подписью ректора.

Прием заявок на участие в программе "Приоритет 2030" стартовал 5 июля. Это самая крупная в истории современной России программа по поддержке и развитию вузов. Как сообщили эксперты оператора программы ФГАНУ "Социоцентр", впервые весь цикл мероприятий, начиная от презентации и заканчивая непосредственно приемом заявок на участие, проходит в электронном формате.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Вузам объяснили разницу между программами "Проект 5-100" и "Приоритет 2030"

"Мы преодолели все технические барьеры на пути к главной фразе этого месяца: "система работает стабильно, загрузка документов проходит без сбоя", - рассказала первый замдиректора ФГАНУ "Социоцентр" Ирина Жукова. - Подтверждаю полную готовность системы к принятию заявок, университеты могут приступить к загрузке документов в личных кабинетах.

"Наша заявка на участие в программе "Приоритет 2030" уже успешно загружена на сайт и подписана, это была большая и кропотливая работа, - сообщил один из первопроходцев, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов. - Удаленная подача заявки удобна, а главное - востребована сегодня, во время пандемии. Кроме того, нам очень помогли и личные консультации, и вебинары".

В Северном (Арктическом) федеральном университете им. Ломоносова (САФУ) приняли решение о двойном участии: вуз будет претендовать и на базовую, и на специальную часть гранта. В программе развития университета выделены ключевые стратегические проекты: "Digital Arctic", "Индустриальные кластеры Архангельской области", "Университет больших возможностей: индивидуальные треки развития".

"Очень удобным оказался цифровой формат всего пакета документов - это сэкономило много времени и сил, - отмечает ректор САФУ Елена Кудряшова. - При этом работа в личном кабинете практически не вызвала затруднений, спасибо службе техподдержки "Социоцентра". Теперь мы ждем решения и готовимся к десятилетней реализации программы развития вуза".

Более 3000 вопросов пришло от вузов в техподдержку программы "Приоритет 2030"

Уже отправлена заявка и от Московского городского педагогического университета (МГПУ).

"Подготовка заявки была по-настоящему напряженной, но удобно, что заявку подавали полностью в онлайн-формате: смогли сосредоточиться именно на содержании программы развития", - говорит ректор МГПУ Игорь Реморенко. Он уверен: участие в программе позволит переосмыслить и сформировать стратегию университета для столицы с учетом вызовов нового времени.

Общество Общество Образование

Главное сегодня

РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе
Косачев: Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяет легитимность выборов
Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения